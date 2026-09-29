Đề xuất quy định mới khi chứng thực sơ yếu lý lịch

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, đang chủ trì xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 01/2020 của Bộ Tư pháp, nhằm quy định chi tiết về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giao dịch.

Một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân.