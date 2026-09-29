Động thái cứng rắn của SM Entertainment sau loạt nội dung nhắm vào Winter (aespa)

Ngày 28/9, SM Entertainment đưa ra thông báo trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, cho biết nhiều bài đăng và nội dung bất hợp pháp liên quan đến nghệ sĩ của công ty vẫn đang xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau.

Theo SM Entertainment, các nội dung này bao gồm việc lan truyền thông tin sai lệch, phỉ báng, xúc phạm, vu khống ác ý, tấn công cá nhân và quấy rối tình dục nhằm vào nghệ sĩ.

Công ty cho biết sau khi xem xét kỹ lưỡng cùng đội ngũ cố vấn pháp lý, SM Entertainment dự định tiến hành các biện pháp pháp lý theo từng giai đoạn, trong đó có việc nộp đơn khiếu nại hình sự đối với những trường hợp nghiêm trọng.

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SM Entertainment cũng nhấn mạnh sẽ không có ngoại lệ đối với các hành vi bất hợp pháp diễn ra trên các diễn đàn trực tuyến ẩn danh và mạng xã hội.

Công ty cho biết sẽ thu thập bằng chứng cần thiết, bao gồm việc xác định nguồn gốc và quá trình phát tán các bài viết, đồng thời truy tìm những cá nhân chịu trách nhiệm, bất kể hành vi xảy ra trong nước hay nước ngoài.

Đáng chú ý, SM Entertainment khẳng định áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với những người được xác định là thủ phạm.

Công ty cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và truy cứu trách nhiệm pháp lý, đồng thời không có ý định khoan hồng hay thỏa hiệp trong quá trình xử lý.

“Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ kiên quyết truy tố những kẻ phạm tội theo nguyên tắc không khoan nhượng, không có bất kỳ sự nương tay hay thỏa hiệp nào”, SM Entertainment tuyên bố, đồng thời kêu gọi mọi người thận trọng và không tham gia vào các hành vi có thể cấu thành vi phạm pháp luật.

Nhóm aespa. Ảnh: DANIELA GONZALEZ PEREZ

Trong thời gian gần đây, các công ty giải trí Hàn Quốc liên tục tăng cường biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước những nội dung ác ý và hành vi quấy rối trên mạng.

Trong khi đó, Winter và các thành viên aespa phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đặc biệt “SYNK: COMPLaeXITY – 2026 Special Digital Single” vào ngày 14/9.