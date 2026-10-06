Đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai có bị xử phạt?

Đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai vẫn bị xử phạt

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe và người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, việc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai hoặc cài quai không đúng quy cách không được xem là đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đội mũ bảo hiểm.

Không ít người điều khiển xe máy có thói quen đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai hoặc cài quai không đúng quy cách. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Quy định này nhằm bảo đảm mũ bảo hiểm có thể phát huy tác dụng bảo vệ phần đầu trong trường hợp xảy ra tai nạn. Nếu không cài quai, mũ có thể bị văng khỏi đầu khi người điều khiển phương tiện phanh gấp, ngã hoặc xảy ra va chạm.

Chị Trần Thị Hương (Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng: "Thực tế trên đường vẫn có không ít người đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, thậm chí có người còn không đội mũ khi đi những quãng đường ngắn. Nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng đi gần nhà, đường vắng thì không cần đội mũ hoặc chỉ cần đội cho có. Tuy nhiên, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào việc đi xa hay gần. Theo tôi, việc xử phạt là cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành, nhưng quan trọng hơn là mỗi người phải tự ý thức rằng đội mũ và cài quai đúng cách trước hết là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình.”

Đáng chú ý, quy định xử phạt hiện hành cũng đã xác định rõ hành vi này.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), người lái xe và người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Đối với mức xử phạt hành chính, theo điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

Hành vi người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đồng thời, người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị áp dụng mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách (ngoại trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật).

Đối với người điều khiển xe đạp điện, xe đạp máy, hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng quy cách cũng phải chịu mức phạt tương tự từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Như vậy, việc đội mũ bảo hiểm nhưng "quên" không cài quai hoặc chỉ cài đối phó, cài không đúng quy cách sẽ bị xử phạt nghiêm khắc như lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý chấp hành đúng quy định cài quai mũ bảo hiểm để vừa bảo vệ an toàn cho bản thân, vừa tránh bị xử phạt hành chính đáng tiếc.

Không chỉ để tránh bị phạt

Anh Nguyễn Tuấn Vũ (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Trước đây tôi nghĩ chỉ cần đội mũ bảo hiểm là được, nên nhiều lúc vội vàng có đội mũ nhưng quên cài quai. Sau khi biết quy định pháp luật yêu cầu phải cài quai đúng cách và hành vi này cũng có thể bị xử phạt, tôi thấy đây là việc rất cần thiết. Cài quai chỉ mất vài giây nhưng giúp mũ được cố định chắc chắn, nhất là khi chẳng may xảy ra va chạm sẽ bảo đảm an toàn cho chúng ta. Mỗi người nên hình thành thói quen đội mũ và cài quai đúng cách trước khi tham gia giao thông, vừa chấp hành pháp luật vừa bảo vệ an toàn cho chính mình.”

Việc cài quai mũ bảo hiểm đúng cách không đơn thuần là yêu cầu mang tính hình thức. Đây là một trong những yếu tố quyết định khả năng mũ bảo hiểm giữ được vị trí trên đầu khi xảy ra va chạm.

Việc cài quai mũ bảo hiểm đúng cách không đơn thuần là yêu cầu mang tính hình thức. Đây là một trong những yếu tố quyết định khả năng mũ bảo hiểm giữ được vị trí trên đầu khi xảy ra va chạm. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Một chiếc mũ dù đạt chuẩn nhưng không được cài quai đúng cách có thể bị bật khỏi đầu khi xảy ra tai nạn, làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ người sử dụng.

Vì vậy, người dân khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy cần lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp, đội đúng cách và cài quai vừa vặn, đúng quy cách trước khi phương tiện di chuyển.

Việc chấp hành đầy đủ quy định không chỉ giúp người tham gia giao thông tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và những người cùng tham gia giao thông.