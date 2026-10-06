Đoàn kiểm tra số 88 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn

Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra số 88 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn. Đồng chí Hồ Văn Về - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; đồng thời trao đổi, thảo luận và làm rõ những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm và đề xuất hướng tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Về phát biểu kết luận hội nghị.

Qua trao đổi, đoàn kiểm tra làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, khắc phục và nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của đoàn kiểm tra; qua đó tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện các nội dung theo yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại địa phương.