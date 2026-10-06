Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân diễn ra từ 5/10 đến 8/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Văn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại sứ, đại biện các nước Mỹ Latinh-Caribe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino thực hiện nghi thức chào cờ.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân trên cương vị hiện tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung cùng Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sau lễ đón.

Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Trước thềm chuyến thăm, hai bên tổ chức thành công cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines (24/7/2026) và Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ II tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2026.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 28/8/1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latin đầu tiên công nhận nước CHXHCN Việt Nam.

Trong 50 năm qua, quan hệ hai nước được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương thông qua các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn doanh nghiệp; tăng cường hợp tác vận tải biển, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 478 triệu USD, tăng hơn 19% so với năm 2024.