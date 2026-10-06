Mưa lũ năm 2026: Rà soát cầu yếu, sẵn sàng phân luồng

Mưa lũ năm 2026, chủ động nắm thông tin xả lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP về đường bộ chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng, bảo đảm giao thông trong mùa mưa lũ năm 2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mực nước sông, suối dâng cao do mưa lũ, kết hợp hoạt động xả lũ từ các hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, xói lở và hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các đơn vị được yêu cầu phối hợp với cơ quan quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, hồ đập có liên quan để kịp thời nắm thông tin về kế hoạch, thời gian xả lũ. Đồng thời, cần xác định rõ đầu mối liên lạc và cơ chế chia sẻ thông tin để chủ động chuẩn bị phương án ứng phó.

Rà soát cầu yếu, chuẩn bị phương án phân luồng

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát các đoạn đường, cầu yếu và vị trí có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng tại mố, trụ, chân khay, tứ nón hoặc thường bị ảnh hưởng khi nước dâng, ngập do mưa lớn và xả lũ.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát cầu yếu, tăng cường kiểm tra công trình đường bộ trước nguy cơ mưa lũ.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phải kịp thời gia cố, sửa chữa và xây dựng phương án xử lý khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng công trình. Phương án phân luồng cần sẵn sàng để phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông khi có tình huống phát sinh.

Đặc biệt, các cầu được xây dựng và đưa vào khai thác từ lâu, có kết cấu móng, trụ chưa được thi công theo những giải pháp phổ biến hiện nay tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao cần được kiểm tra thường xuyên.

Trong thời điểm nước lũ dâng cao, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết, các đơn vị phải theo dõi tình trạng công trình. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn, cần kịp thời cảnh báo, tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Tăng cường kiểm tra công trình vượt sông, suối

Trong thời gian mưa bão, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi cầu, cống, đường tràn, ngầm và các công trình vượt sông, suối để kịp thời cảnh báo, phân luồng, phân làn hoặc hạn chế người và phương tiện qua lại khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Đối với các cầu có tĩnh không lớn, trụ cầu cao hoặc nằm tại khu vực có gió lớn như cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cũng như các cầu trên sông, suối có lưu lượng nước đổ về lớn, cần thường xuyên theo dõi điều kiện khai thác.

Các yếu tố như gió, bão và mực nước cần được kiểm soát để kịp thời áp dụng biện pháp hạn chế giao thông khi cần thiết. Trường hợp không bảo đảm an toàn, có thể cấm cầu đối với một số hoặc tất cả loại phương tiện theo quy định, trừ phương tiện ưu tiên và phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng chủ động nắm thông tin xả lũ, rà soát các vị trí xung yếu, tăng cường kiểm tra công trình và chuẩn bị phương án phân luồng là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế bị động khi mưa lũ xảy ra, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và duy trì giao thông trên hệ thống đường bộ.