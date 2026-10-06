Biểu dương tác giả đoạt giải cuộc thi chính luận lần thứ 6 trong Quân đội

Tiếp nối các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19-10-1946 / 19-10-2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, sáng 6-10, đoàn đại biểu LLVT Quân khu do Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong”; dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” trong khuôn viên Khu di tích.