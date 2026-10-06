Biểu dương tác giả đoạt giải cuộc thi chính luận lần thứ 6 trong Quân đội
Ngày 6/10, tại Hà Nội, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao chứng nhận đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 6, năm 2026 trong Quân đội.
Theo thông tin hội nghị, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trong Bộ đội Biên phòng để lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi cấp toàn quân.
Từ 338 tác phẩm của các cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh đã họp, phân công, tổ chức chấm thi chặt chẽ; đánh giá các tác phẩm xuất sắc, đề xuất xếp giải cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh. Tại vòng sàng lọc, Tổ Thư ký cuộc thi đã sử dụng phần mềm kiểm tra chuyên sâu để đối chiếu sự trùng lặp nội dung và số lượng từ của các tác phẩm dự thi thuộc thể loại báo, tạp chí, nhằm lựa chọn ra các bài viết đáp ứng Thể lệ cuộc thi để đưa vào chấm vòng sơ khảo.
Kết quả, Ban Tổ chức đã báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 70 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A, B, C và Khuyến khích, đồng thời, gửi 19 tác phẩm tham gia dự thi cấp toàn quân của tác giả, nhóm tác giả thuộc Cục Chính trị, Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố.
Các tác phẩm dự thi năm 2026 đã tập trung những vấn đề mang tính thời sự, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, vấn đề dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tổ chức và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… Đồng thời, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trên các lĩnh vực công tác, nhất là giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Một số tác phẩm có nhiều sáng tạo trong lựa chọn chủ đề, nội dung thể hiện độc đáo, thu hút được người đọc và tính hấp dẫn, lôi cuốn cao.
Qua sơ khảo Cuộc thi cấp toàn quân, Bộ đội Biên phòng có 2 tác phẩm của các tác giả thuộc Học viện Biên phòng được lựa chọn vào chấm Chung khảo, đồng thời gửi tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc.
Kết quả, tác phẩm “Chuyển hóa “Bốn kiên định thành hành động quyết liệt-Thước đo bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”, thể loại tạp chí của Đại tá Trần Nhật Nam, Chủ nhiệm khoa, Khoa Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng và tác phẩm “Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, thể loại tạp chí, của Đại tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi cấp toàn quân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế biểu dương và chúc mừng hai đồng chí đạt thành tích tốt; đồng thời nhấn mạnh, kết quả cuộc thi này chứng tỏ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, nhất là sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng.
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là những nhà giáo, người làm công tác nghiên cứu khoa học thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các kế hoạch, quy chế, quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên; tiến hành cụ thể hóa vào kế hoạch của cấp mình đúng, đủ, kịp thời, nghiêm túc; triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, kiên quyết, triệt để, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm chính trị cao cho các đối tượng, phát huy tốt vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp và lực lượng nòng cốt trong tham gia cuộc thi, kết hợp đông đảo các lực lượng cùng tham gia.
Bám sát thực tiễn diễn biến cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tập trung chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cuộc thi, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong các tổ chức. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng…
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bieu-duong-tac-gia-doat-giai-cuoc-thi-chinh-luan-lan-thu-6-trong-quan-doi-post508420.html