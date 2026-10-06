Tạo xung lực mới trong hợp tác kinh tế hai nước Việt Nam-Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8 đến 9/10/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm.

Theo Đại sứ, đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiếp đón trên cương vị mới. Do đó, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, truyền tải rõ nét thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, chuyến thăm còn phản ánh sự coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau, cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Đại sứ cho biết, chuyến thăm là dịp để hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp, đẩy mạnh triển khai các cam kết, thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, kết quả các chuyến thăm cấp cao; thống nhất những việc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào, nhất là về hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian tới; đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác có khả năng tạo chuyển biến rõ nét về kết nối giữa hai nền kinh tế, trong đó có kết nối về: thể chế, tài chính-tiền tệ, giao thông, logistics, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chuyến thăm cũng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. Những lĩnh vực nêu trên đều có ý nghĩa chiến lược lâu dài, bởi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không chỉ được duy trì bằng các cơ chế hợp tác giữa hai Nhà nước mà trước hết phải được tiếp nối bởi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với lãnh đạo chủ chốt của Lào. Đây là điều kiện rất quan trọng để tăng cường tin cậy chính trị, duy trì sự trao đổi trực tiếp, thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và tạo sự thống nhất trong chỉ đạo từ Trung ương xuống các bộ, ngành, địa phương.

Trên phương diện đa phương, chuyến thăm là dịp hai Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác. Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, việc Việt Nam và Lào duy trì trao đổi chiến lược, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau có ý nghĩa trực tiếp đối với lợi ích, an ninh và môi trường phát triển của mỗi nước.

Đại sứ dẫn số liệu cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 21 dự án đầu tư sang Lào, với tổng vốn đăng ký đạt gần 700 triệu USD, nâng tổng dự án đầu tư tại Lào lên 301 dự án, tổng vốn đăng ký lũy kế đạt hơn 7 tỷ USD, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào, thương mại hai nước tiếp tục đạt hơn 1,6 tỷ USD, cho thấy đã có những chuyển biến tích cực và hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng, đồng thời phản ánh nhiều dư địa để phát triển.

Theo Đại sứ, những dữ liệu trên chính là cơ sở để hai nước cùng chinh phục những mục tiêu cao hơn về thương mại và đầu tư trong thời gian tới, cụ thể là 5 tỷ USD về thương mại và 10 tỷ USD về đầu tư vào năm 2030.

Theo Đại sứ, quan hệ chính trị Việt Nam-Lào hiện ở mức độ tin cậy cao. Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương được duy trì thường xuyên. Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra là làm sao để mức độ gắn bó đặc biệt về chính trị được phản ánh tương xứng hơn trong hiệu quả hợp tác kinh tế và sự gắn kết giữa hai nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Đại sứ cho rằng cần đẩy nhanh các dự án hợp tác chiến lược và xử lý những điểm nghẽn về thể chế cũng như khâu tổ chức thực hiện. Cùng với đó là tạo thêm động lực để tăng mức độ đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế; cần chú trọng hình thành được các mối liên kết lâu dài về sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, logistics, thị trường và chuỗi cung ứng. Việt Nam có thế mạnh về thị trường, năng lực sản xuất, chế biến, cảng biển và kinh nghiệm hội nhập; Lào có tiềm năng về năng lượng, tài nguyên, nông nghiệp và vị trí kết nối trong khu vực. Nếu tổ chức tốt sự bổ trợ này, hợp tác kinh tế hai nước sẽ có nền tảng bền vững hơn.

Cuối cùng, Đại sứ cho rằng, nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ hai nước giai đoạn tới sẽ ngày càng được cụ thể hóa khi hai nền kinh tế phát triển theo hướng bổ trợ cho nhau, các dự án chung tạo ra giá trị và lợi ích cho người dân, doanh nghiệp hai nước, qua đó khẳng định một bước tiến mới trong quan hệ hai nước, đó là không dừng lại ở sự đồng hành thuần túy về chính trị, mà là sự hòa quyện chặt chẽ về lợi ích quốc gia, theo nguyên lý "sự thịnh vượng và phát triển của nước này chính là xung lực, là bệ phóng thúc đẩy sự phát triển của nước kia".