Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế

Tham dự khóa học là các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, miền Trung và VKSQS Trung ương.

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ khai giảng khóa học.

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát nhấn mạnh, tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ và kinh tế hiện nay diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và VKSND khu vực không chỉ là nắm vững pháp luật, giỏi kỹ năng nghiệp vụ mà còn phải nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và định hướng xử lý các vụ án lớn, phức tạp. Việc mở lớp bồi dưỡng là rất cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi từ thực tiễn công tác.

TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu khai giảng khóa học.

Để khóa học đạt kết quả cao nhất, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị chức năng trong Nhà trường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức.

Đồng thời, yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật học tập; tích cực trao đổi, thảo luận, phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn để cùng giảng viên giải đáp, tháo gỡ, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Lễ khai giảng khóa học.

Khóa học diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2026 với 5 chuyên đề trọng tâm. Chương trình tập trung cập nhật các quy định pháp luật mới về xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án thuộc nhóm tội phạm này.