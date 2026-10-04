'Hành tung kỳ lạ' của Lee Kwang Soo trên Bubble

Lee Kwang Soo đã bị bắt gặp sử dụng nền tảng giao lưu với người hâm mộ Bubble ngay giữa buổi hòa nhạc của người bạn thân Do Kyung Soo. Anh vẫn tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ, trong khi đang xem chương trình.

Do Kyung Soo đang tổ chức chuyến lưu diễn 2026-2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF] IN SEOUL từ ngày 2 đến ngày 4/10, tại Nhà triển lãm số 5 của KINTEX, ở Goyang. Lee Kwang Soo đã cùng người bạn lâu năm Kim Woo Bin đến dự buổi biểu diễn vào ngày 3/10 để cổ vũ cho nam ca sĩ kiêm diễn viên này.

Ngay cả khi đang thưởng thức buổi hòa nhạc, Lee Kwang Soo vẫn tranh thủ kiểm tra Bubble bất cứ khi nào có thể và chia sẻ những cập nhật từ địa điểm tổ chức với người hâm mộ. Khi một người hâm mộ hỏi: "Việc dùng Bubble ngay tại buổi hòa nhạc có phải là biểu hiện của sự nghiện ngập không?", anh đã trả lời: "Tôi đã thao tác thật nhanh để không ai bắt gặp mình đấy".

Một người hâm mộ khác nói đùa: "Anh trốn làm để đi chơi đấy à?". Lee Kwang Soo cũng hóm hỉnh đáp lại: "Chắc là vậy rồi. Đâu phải là đi làm đâu, mà... sao dạo này bạn lạnh lùng với tôi thế?".

Tuy nhiên, nỗ lực lén lút sử dụng Bubble của anh không kéo dài được lâu. Anh tiết lộ: "Một nhân viên trong ê kíp của Kyung Soo vừa đến và hỏi: Anh lại đang dùng Bubble đấy à?". Sau đó, anh tự hỏi: "Liệu có cách nào để tôi dùng Bubble mà không bị ai phát hiện ra không nhỉ?".

Kim Woo Bin cũng xuất hiện trong những cập nhật trực tiếp của Lee Kwang Soo. Bên cạnh bức ảnh chụp Kim Woo Bin đang cổ vũ nhiệt tình tại buổi hòa nhạc, Lee Kwang Soo viết: "Buổi diễn rất tuyệt, nhưng anh chàng ngồi cạnh tôi có bắp tay to quá nên hơi bất tiện. Tay anh ấy to lắm, lại còn cứ vung vẩy cái đồng hồ đó nữa chứ".

Hoạt động đầy hào hứng của Lee Kwang Soo trên Bubble đã thu hút nhiều sự chú ý, kể từ khi anh tham gia nền tảng này vào ngày 1/10. Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã liên tục gửi tin nhắn cho người hâm mộ và nhanh chóng nổi tiếng với phong cách 'tương tác không ngừng nghỉ'.

Có lúc, anh thú nhận: "Tôi cứ mở, rồi lại đóng ứng dụng Bubble suốt. Nhưng một phần trong tôi cũng muốn tỏ ra mình là người bận rộn". Anh thậm chí còn nhắn tin cho người hâm mộ từ khoảng 7h sáng, giục họ: "Mọi người ơi, dậy thôi. Đến giờ dùng Bubble rồi".

Sau khi hoạt động của anh trở thành chủ đề bàn tán, Lee Kwang Soo đã chia sẻ về phản ứng của những người xung quanh: "Hôm nay, cứ mỗi lần tôi nhìn vào điện thoại là mọi người lại bật cười và thì thầm với nhau".

Hoạt động trên Bubble của anh cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ khác. Các thành viên Rei và Liz (IVE), Liv và Won I (RESCENE), Jeong Saebi (izna), Yoon Seo Yeon (tripleS), Haneul (KISS OF LIFE) và Choi Sang Yeop (LUCY) đều từng nhắc đến hoạt động Bubble của anh hoặc tiết lộ rằng, họ đã đăng ký theo dõi kênh của anh.

Kim Woo Bin cũng phản hồi về hoạt động mới của người bạn thân trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ của chính mình: "Kwang Soo bắt đầu dùng Bubble à? Tìm nó ở đâu nhỉ? Tôi cũng muốn trò chuyện với cậu ấy. Nghe bảo anh Kwang Soo hài hước lắm hả? Nếu cậu ấy cũng hài hước trên Bubble thì chúng ta phải làm sao đây?".

Do Kyung Soo cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém trước khía cạnh bất ngờ này của người bạn lâu năm: "Nghe tin Kwang Soo bắt đầu dùng Bubble mà tôi thấy lạ. Ông anh này đang làm cái gì vậy? Đây vốn là người trầm tính nhất mà tôi từng biết cơ mà. Có lẽ, Kwang Soo chẳng còn chuyện gì để nói với tôi nữa. Tôi đoán là anh ấy cảm thấy thực sự thoải mái khi trò chuyện với người hâm mộ”.

Anh ấy thậm chí còn nhắc đến việc Lee Kwang Soo sử dụng ứng dụng Bubble ngay trong buổi hòa nhạc. “Tôi còn chẳng biết là anh ấy đã bắt đầu dùng nó đấy. Anh ấy đang làm cái gì vậy? Trông anh ấy cứ như người bị 'dở hơi' ấy”, Do Kyung Soo nói đùa. Sau đó, anh nói thêm: “Tôi nghĩ, chắc là anh ấy cảm thấy rất thoải mái với người hâm mộ. Thật tuyệt! Tôi cũng sẽ thử xem sao”.

Do Kyung Soo cũng trêu chọc Lee Kwang Soo vì thói quen gửi tin nhắn vào sáng sớm. “Đánh thức mọi người khi họ đang ngủ thì hơi quá đà rồi đấy. Anh làm cái trò gì mà lại bảo người ta phải dậy ngay lúc đó chứ?”, anh nói, khiến khán giả bật cười.