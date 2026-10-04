7 xu hướng túi xách mùa Thu 2026 giúp phụ nữ U40 nâng tầm outfit, càng diện càng sành điệu

Túi xách ngày nay không đơn thuần là món đồ để đựng vật dụng cá nhân mà còn góp phần định hình phong cách. Mùa thu năm nay, các thiết kế trải dài từ túi quai xách mang hơi hướng vintage, túi dáng mềm đến những mẫu oversized thiên về công năng.

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ mà không thay đổi quá nhiều trang phục, chị em có thể tham khảo 7 xu hướng túi xách dưới đây.

Túi quai xách mang hơi hướng vintage

Những mẫu túi có quai xách ngắn, phom đứng hoặc bo tròn gợi nhớ phong cách vintage tiếp tục xuất hiện trong các bộ sưu tập mùa thu. Những chi tiết như gam màu trầm, phần cứng nổi bật hay bề mặt dập vân giúp thiết kế cổ điển trở nên hiện đại hơn.

Với phụ nữ U40, kiểu túi này dễ kết hợp cùng blazer, quần âu ống đứng hoặc chân váy midi để tạo diện mạo chỉn chu khi đi làm. Khi xuống phố, có thể phối cùng denim và áo len mỏng để vẻ ngoài bớt nghiêm túc.

Túi dự tiệc bước vào trang phục thường ngày

Những thiết kế vốn thường dành cho buổi tối hay sự kiện đặc biệt đang được sử dụng linh hoạt hơn trong trang phục hàng ngày. Bề mặt ánh kim, sequin, hạt đính hoặc chi tiết trang trí bắt mắt có thể trở thành điểm nhấn cho một bộ đồ tối giản.

Một chiếc clutch nhỏ hoặc túi mini nổi bật có thể kết hợp cùng sơ mi trắng và quần jeans. Ngược lại, nếu trang phục đã có màu sắc hoặc họa tiết, nên chọn túi có mức độ trang trí vừa phải để tổng thể không bị rối mắt.

Túi dáng mềm tạo cảm giác phóng khoáng

Sau thời gian những mẫu túi có cấu trúc cứng được ưa chuộng, các thiết kế dáng mềm tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ vẻ tự nhiên và thoải mái. Những chất liệu như da hoặc suede giúp kiểu túi này vẫn giữ được cảm giác sang trọng dù phom ít cố định.

Một chiếc túi mềm cỡ vừa hoặc lớn có thể đi cùng blazer, áo len, quần jeans hay váy dài. Đây là lựa chọn phù hợp với chị em yêu thích phong cách thoải mái nhưng vẫn muốn trang phục có điểm nhấn.

It-bag Y2K trở lại theo cách hiện đại

Cảm hứng từ thời trang đầu những năm 2000 tiếp tục xuất hiện trong các thiết kế phụ kiện. Những mẫu túi từng gắn với thời kỳ Y2K như Chloé Paddington, Fendi Baguette, Saint Laurent Mombasa, Balenciaga City hay Mulberry Alexa được nhắc lại trong các cách phối đồ đương đại.

Với phụ nữ U40, không nhất thiết phải tái hiện nguyên bản phong cách Y2K. Một chiếc túi mang tinh thần hoài niệm sẽ dễ ứng dụng hơn khi kết hợp với trang phục hiện đại. Baguette có thể đi cùng sơ mi, jeans và loafer; trong khi túi dáng cong hoặc có phần cứng nổi bật phù hợp với những set đồ đơn sắc.

Túi flap được mở rộng tỷ lệ

Túi flap tiếp tục xuất hiện với nhiều biến thể về kích thước và chất liệu. Bên cạnh những mẫu nhỏ gọn, các thiết kế lớn hơn mang đến khả năng sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Với phụ nữ U40, túi flap có lợi thế ở vẻ chỉn chu và dễ kết hợp. Những gam màu như đen, nâu chocolate hoặc burgundy có thể đi cùng suit, blazer hay váy midi mà không tạo cảm giác quá cầu kỳ.

Vân dập cá sấu tạo điểm nhấn cho outfit

Bên cạnh phom dáng, chất liệu cũng góp phần tạo nên diện mạo của túi xách mùa thu. Vân dập mô phỏng da cá sấu được ứng dụng trên nhiều kiểu túi, từ mẫu công sở cỡ lớn đến clutch dành cho buổi tối.

Bề mặt có độ tương phản và họa tiết rõ giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn ngay cả khi trang phục khá đơn giản. Chị em có thể phối túi vân cá sấu với sơ mi trắng, quần âu hoặc váy màu trung tính. Để tổng thể hiện đại hơn, nên ưu tiên kiểu dáng gọn gàng thay vì thiết kế có quá nhiều chi tiết.

Tote oversized cân bằng công năng và thời trang

Tote oversized phù hợp với những ngày cần mang theo nhiều vật dụng nhưng vẫn muốn giữ vẻ thời thượng. Các mẫu shopper rộng hoặc túi quai xách kích thước lớn tiếp tục có chỗ đứng trong tủ đồ mùa thu.

Với phụ nữ U40, tote màu đen, nâu, be hoặc burgundy có thể kết hợp cùng nhiều trang phục công sở, từ blazer và quần âu đến áo len và chân váy dài. Khi chọn túi lớn, nên chú ý đến tỷ lệ giữa túi và trang phục. Một chiếc tote có đường nét rõ ràng, chất liệu đẹp sẽ dễ tạo cảm giác chỉn chu hơn.

Đặc biệt, túi oversized không nhất thiết khiến người mặc trông thấp hoặc nặng nề. Khi kết hợp với trang phục có phom gọn, tỷ lệ giữa các món đồ được cân đối, chiếc túi lớn còn có thể trở thành điểm nhấn giúp bộ đồ trông hiện đại hơn.