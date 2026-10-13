Phú Thọ còn 487 thôn đặc biệt khó khăn

Người dân thôn đặc biệt khó khăn Ngòi Hoa, xã Mường Hoa phát triển nghề nuôi cá lồng, từng bước nâng cao thu nhập.

Một số xã có số lượng thôn đặc biệt khó khăn lớn, như: Xã Khả Cửu (22 thôn), Minh Đài (18 thôn), Nật Sơn (16 thôn), Quyết Thắng (15 thôn), Mường Vang (15 thôn), Pà Cò (14 thôn), Tân Sơn (14 thôn), Quy Đức (14 thôn), Lai Đồng (13 thôn), Văn Miếu (13 thôn), Nhân Nghĩa (12 thôn)...

Việc xác định cụ thể các thôn đặc biệt khó khăn có ý nghĩa quan trọng để tập trung nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo, an sinh xã hội và đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026-2030.