Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Dự Lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo Quân khu 5 thực hiện nghi thức an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng).

Tại buổi Lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang, bên đồng đội.

Trước đó, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai tìm kiếm.

Lễ an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng).

Trong các ngày từ 2 đến 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, trong số này, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính các liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại phường Hội An Đông tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong quá trình triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng).

Sau Lễ an táng, phường Hội An Đông tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến các hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính, từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.