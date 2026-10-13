Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu đưa các nghị quyết về tới cơ sở

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Ngay sau phần báo cáo,Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã định hướng nội dung thảo luận. Đồng chí Giám đốc yêu cầu đảng ủy các phòng được giao chủ trì tham mưu nghị quyết chuyên đề tập trung báo cáo kết quả thực hiện, gắn với tiêu chí, chỉ tiêu công tác năm của Bộ Công an, đồng thời nêu rõ khó khăn, vướng mắc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đối với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an thành phố đều đã ban hành nghị quyết để thực hiện và thành lập ban chỉ đạo. Đây là một trong những kết quả lớn nhất của Đảng bộ thời gian qua.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết đến đâu, hiệu quả thế nào phải được liệt kê, đánh giá cụ thể, từ đó đề xuất cần ban hành tiếp những nghị quyết nào?

Đồng chí Giám đốc yêu cầu cơ quan tham mưu phải chủ động, “tham mưu phải xứng danh tham mưu, không thể cứ để cấp trên phải cầm tay chỉ việc...".

Giám đốc CATP cũng chỉ rõ đơn vị chủ trì phải tham mưu cho Đảng ủy kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ở các đội, phòng và công an xã, phường, tránh tình trạng ban hành xong rồi để đấy, khiến nghị quyết không đi vào cuộc sống.

Theo đồng chí Giám đốc, trong các văn bản chỉ đạo đối với Công an thành phố, nghị quyết của Đảng ủy là văn bản cao nhất. Vì vậy, các đồng chí trưởng phòng cần nâng tầm suy nghĩ về chính trị, không chỉ dừng ở góc độ chuyên môn. Thông qua quy chế phối hợp với đảng bộ các xã, phường, nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố sẽ được cụ thể hóa trong nghị quyết của cấp ủy cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo rất cụ thể về việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề

Nhiều nghị quyết chuyên đề phát huy hiệu quả

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ rõ các nội dung trọng tâm và yêu cầu đảng ủy các phòng đã báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các vấn đề nóng. Theo báo cáo của các đơn vị, nhiều mặt công tác của CATP có kết quả rất cao.

Thực hiện Nghị quyết số 21 của Đảng ủy Công an thành phố về kéo giảm bền vững 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội mỗi năm, 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố phát hiện 3.860 vụ, giảm 1.148 vụ, tương đương 22,9% so với cùng kỳ. Các đơn vị đã điều tra, làm rõ 3.396 vụ, tỷ lệ khám phá gần 90%. Từ ngày 1/4 đến nay, số vụ phạm tội giảm 16,4% so với thời gian trước khi triển khai nghị quyết.

Với Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 36 của Đảng ủy Công an thành phố, 14/15 chỉ tiêu do Bộ Công an giao mà đơn vị theo dõi đã vượt. Trong lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm, công an các xã, phường đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Riêng về an toàn thực phẩm, đã khởi tố 15 vụ, tăng nhiều so với năm trước.

Về bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, Công an thành phố đã tổ chức 12 hội nghị do Giám đốc và Phó Giám đốc chủ trì, mời các sở, ngành cùng tháo gỡ điểm nghẽn...

Ghi nhận kết quả này, đồng chí Giám đốc yêu cầu tiếp tục nắm tình hình từ sớm, từ xa, nhất là tại các công trình trọng điểm, tham mưu kịp thời để tránh phát sinh dư luận phức tạp và yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tham mưu, sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy các phòng nghiệp vụ CATP báo cáo tại hội nghị

Đối với an toàn thông tin mạng, đồng chí Giám đốc khẳng định đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, bởi lộ lọt thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Đồng chí đề nghị nghiên cứu ban hành nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố về lĩnh vực này, thay vì chỉ dừng ở kế hoạch. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu rà soát các nghị quyết khác của Bộ Chính trị, như về giáo dục, đào tạo, hội nhập quốc tế, quản lý người nước ngoài, để kịp thời ban hành nghị quyết thực hiện. Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo.

Bàn về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Giám đốc phân tích: xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại không chỉ là con người mà còn phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị. “Phải làm từ gốc”, đồng chí Giám đốc nói.

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Khảm, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, đồng chí Trần Văn Khảm, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá công tác xây dựng Đảng trong Công an thành phố được thực hiện hết sức chặt chẽ, bài bản. Năm nay, khoảng 15 đến 16 chỉ thị, nghị quyết do Công an thành phố tham mưu đã được trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí bày tỏ tâm đắc với quan điểm của Giám đốc Công an thành phố rằng nghị quyết, chỉ thị phải rất rõ, sắc và sâu.

Đồng chí Trần Văn Khảm cũng đánh giá cao tỷ lệ điều tra, khám phá án của Công an thành phố, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cách chỉ đạo rất quyết liệt của đồng chí Giám đốc trong giải quyết các điểm nghẽn.

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đều đồng tình với các định hướng của đồng chí Giám đốc. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP cho biết sẽ chỉ đạo nghiên cứu ban hành các nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, an ninh mạng và quản lý người nước ngoài...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cho biết lĩnh vực giao thông và phòng cháy, chữa cháy đã cơ bản hoàn thiện việc rà soát thể chế, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời...

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP cho biết đến ngày 9/10, tất cả chỉ tiêu của khối phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt. Đồng chí Giám đốc đề xuất ban hành nghị quyết về nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho điều tra viên, cán bộ điều tra...

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Tham mưu ban hành chỉ thị mới về PCCC

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP đã nhấn mạnh yêu cầu chủ động trong công tác PCCC. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khoảng 70 đến 80% số vụ cháy trên địa bàn thành phố có nguyên nhân do sử dụng điện. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố chỉ rõ, các vụ cháy gây chết người và cháy không được phát hiện kịp thời đều có nguyên nhân từ điện. Đồng chí Giám đốc yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Công Thương vào cuộc, ban hành văn bản mang tính mệnh lệnh về an toàn điện, quy định rõ thời điểm có hiệu lực, có kiểm tra và xử lý trường hợp không thực hiện. Theo báo cáo, Sở Công Thương đang xây dựng đề án trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết áp dụng Luật Thủ đô, theo đó các hộ dân chuyển sang sử dụng công tơ thông minh và ứng dụng thông minh để kiểm soát nguy cơ chập, cháy điện. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu đơn vị bám sát Văn phòng Thành ủy, khẩn trương tham mưu ban hành chỉ thị mới thay thế chỉ thị trước đây của Thành ủy về phòng cháy, chữa cháy, cho phù hợp với luật mới và mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Đảng ủy Công an thành phố sẽ ban hành nghị quyết về tăng cường công tác đảng đối với phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy nhận định cháy, nổ ở Hà Nội còn nhiều nguy cơ do đặc thù đô thị cổ, nhiều ngõ nhỏ. Đồng tình với kiến nghị của CATP, Đồng chí Phạm Quang Hưng cho biết, Thành ủy sẽ có chỉ đạo để khi lắp đặt, ký hợp đồng điện, Hà Nội có các biện pháp riêng nhằm giảm thiểu cháy do chập điện. 9 tháng đầu năm, số vụ cháy giảm 279 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng phối hợp với 126 công an xã, phường định danh 100% ngõ dài trên 200m để đưa lên bản đồ số, phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Nghị quyết ban hành phải được thực thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá trong 9 tháng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác chuyên môn, công tác tham mưu, thực hiện chỉ tiêu của các hệ lực lượng. Công tác xây dựng lực lượng và công tác hậu cần cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu Văn phòng Đảng ủy và bộ phận giúp việc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo. Tồn tại, hạn chế phải chỉ rõ thuộc đơn vị nào? Đồng chí Giám đốc chỉ rõ thẩm quyền tham mưu theo từng loại văn bản. Với nghị quyết của Trung ương, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy triển khai. Với chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy và nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an thành phố phải ban hành nghị quyết để thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tồn tại, hạn chế phải chỉ rõ thuộc đơn vị nào

Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách rà soát lĩnh vực mình, yêu cầu đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những nội dung cần ban hành nghị quyết.

Theo đồng chí Giám đốc, ban hành nghị quyết không phải để cho xong mà phải bảo đảm chất lượng, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và thực thi được. Những vấn đề liên quan đến điểm nghẽn phải ban hành ngay. Tại các buổi giao ban tới, cơ quan tham mưu sẽ kiểm đếm tiến độ, nội dung nào chậm, muộn phải làm rõ nguyên nhân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao cơ quan tham mưu phối hợp với Văn phòng Đảng ủy kiểm tra việc triển khai các nghị quyết chuyên đề tại công an các xã, phường trước khi tổng kết năm, đưa vào đánh giá thi đua. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, nghị quyết chuyên đề chưa được triển khai xuống cấp xã, phường là điều không thể chấp nhận.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách và chỉ huy các phòng rà soát chỉ tiêu công tác năm trước ngày 20/10. Đơn vị nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Giám đốc đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường kiểm soát lĩnh vực được phân công, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác quý IV và cả năm 2026....

Phòng ngừa thanh - thiếu niên vi phạm pháp luật từ sớm Giám đốc Công an thành phố xác định tình trạng thanh - thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng là điểm nóng của cả nước cũng như của thành phố. Theo báo cáo, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh - thiếu niên ở khu vực ven đô kích động nhau trên mạng xã hội, rồi hẹn đánh nhau tại các tuyến giao thông, khu đô thị mới. Báo cáo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, Công an thành phố xác định phòng ngừa thanh - thiếu niên vi phạm là nhiệm vụ thường xuyên. Công an cấp xã rà soát, quản lý người có nguy cơ theo hướng cá thể hóa, như thanh - thiếu niên bỏ học, không có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập đêm khuya. Công tác tuyên truyền chuyển từ đại trà sang phòng ngừa có trọng tâm tại địa bàn dân cư và các nhóm thanh - thiếu niên ngoài nhà trường. Gia đình, nhà trường, tổ dân phố, Đoàn Thanh niên được huy động cùng quản lý, giáo dục. Các mâu thuẫn được nắm và giải quyết kịp thời. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được điều tra, xử lý nghiêm, làm rõ vai trò người cầm đầu, lôi kéo, đồng thời xem xét trách nhiệm của người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Từ quý III đến nay, số vụ thanh - thiếu niên tụ tập gây rối giảm 25,6%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 53,8%.