Theo thống kê đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã cấp trên 176.700 chứng thư chữ ký số cá nhân, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt 31,16%. Chữ ký số đang từng bước được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các giao dịch của đời sống.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường Đông Kinh thực hành sử dụng chữ ký số và ứng dụng số

Anh Hoàng Chính Quốc, kinh doanh nhà nghỉ tại thôn Tân Tiến, xã Đình Lập cho biết: Qua tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đăng ký và sử dụng chữ ký số để ký hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Việc ứng dụng công cụ này giúp tôi thực hiện các thao tác ký, phát hành hóa đơn điện tử thuận tiện, nhanh chóng, bảo đảm tính xác thực của giao dịch, giảm bớt các công việc liên quan đến giấy tờ.

Để tiếp tục mở rộng phạm vi phổ cập, Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và doanh nghiệp viễn thông tập trung tuyên truyền, phổ biến lợi ích, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; lồng ghép hoạt động hướng dẫn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân từng bước tiếp cận và thực hành các giao dịch trên môi trường điện tử.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và thúc đẩy người dân sử dụng chữ ký số, ngày 18/10/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2940 về tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ công an cài đặt chữ ký số trên VNeID; tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số công cộng đạt tối thiểu 50% tại các xã và 60% tại các phường.

Theo đó, tại cơ sở, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được gắn với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và hệ thống thông tin cơ sở. Các xã, phường bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt, thực hành sử dụng chữ ký số. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và các tiện ích liên quan; hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài khoản định danh điện tử. Viettel Lạng Sơn và VNPT Lạng Sơn phối hợp tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số công cộng trên VNeID...

Ông Bùi Thanh Tú, Trưởng phòng Điều hành kinh doanh, VNPT Lạng Sơn cho biết: VNPT Lạng Sơn hiện đang hỗ trợ người dân khởi tạo miễn phí chữ ký số cá nhân thời hạn 12 tháng, miễn phí ký số khi thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Đến nay, VNPT Lạng Sơn đã cấp 61.900 chữ ký số cá nhân cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã được cấp chữ ký số, tại các xã, phường, cán bộ các cơ quan Đảng ủy, UBND đều có chữ ký số. Dù việc sử dụng chữ ký số trong nhiều giao dịch trên môi trường số và thủ tục hành chính hiện chưa phải là yêu cầu bắt buộc, song, người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đã từng bước chủ động tìm hiểu, đăng ký và sử dụng tiện ích này. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sử dụng trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.