Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 1.597.159 người tham gia BHYT, tăng 121.349 người so với cùng kỳ năm trước và tăng 33.860 người so với tháng trước.

Nhân viên y tế làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT cho người dân.

Việc mở rộng diện bao phủ còn gặp khó khăn. Từ ngày 1/11/2026, một số nhóm người dân tộc thiểu số không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, có nguy cơ làm giảm người tham gia. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ đến hết tháng 10 vẫn thấp hơn mục tiêu năm.

Để duy trì và phát triển người tham gia, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo BHXH cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các nhóm chưa tham gia, người có thẻ BHYT sắp hết hạn để kịp thời tuyên truyền, vận động.

Nhân viên BHXH tỉnh Lào Cai tư vấn chính sách BHYT hộ gia đình cho người dân.

Đơn vị đồng thời phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng triển khai kế hoạch vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng nhân viên thu, cộng tác viên và theo dõi kết quả thực hiện.

Cùng với các giải pháp vận động, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT đối với một số nhóm đối tượng.

BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc trình HĐND tỉnh xem xét, quy định mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số còn khó khăn.