Tham dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế; cấp ủy, chính quyền xã Huy Giáp.

Về phía nhà tài trợ có Trung tá Alex D. Manier, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Thiếu tá Evan Terry Susee, Chỉ huy Công binh Hải quân Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế xã Huy Giáp.

Công trình Trạm Y tế xã Huy Giáp khởi công từ ngày 1/12/2025, đến ngày 15/8/2026 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, gồm các hạng mục chính: Nhà khám chữa bệnh và làm việc 2 tầng, tổng diện tích sàn 540 m²; nhà để xe diện tích 50 m²; khu xử lý chất thải y tế diện tích 10 m²; sân bê tông diện tích 400 m²; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, tường rào, đường nội bộ, cây xanh và vườn dược thảo…. Công trình do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng, Chính phủ Hoa Kỳ tại trợ với tổng giá trị trên 11,6 tỷ đồng, tương đương 445 ngàn USD.

Công trình đưa vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ y tế; nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu tại địa phương, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại. Đặc biệt, trong điều kiện địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan, công trình còn có ý nghĩa hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tạo địa điểm tránh trú an toàn cho người dân khi cần thiết, phù hợp với công năng thiết kế và phương án phòng, chống thiên tai.