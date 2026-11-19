Sáng 18/11, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đoàn kết là một trong những giá trị quan trọng làm nên văn hóa Việt Nam. Hai lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” và “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” có mối quan hệ mật thiết, cùng góp phần tạo nên sức mạnh của dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của Bộ Chính trị là quyết sách có ý nghĩa chiến lược và nhân văn sâu sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên, góp phần mở rộng cơ hội học tập, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung.

Mỗi ngôi trường được xây dựng nơi biên cương là kết tinh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần ấy thể hiện qua sự chung sức dựng trường, chăm lo cho học sinh; trong tình nghĩa đồng bào, truyền thống hiếu học và đời sống dưới mái trường.

Phó Thủ tướng cho rằng việc học sinh thuộc nhiều dân tộc cùng học tập, sinh hoạt, biết trân trọng bản sắc của dân tộc mình và tìm hiểu văn hóa các dân tộc anh em sẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc trong tương lai.

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong xây dựng, đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới vào hoạt động, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương bố trí đủ giáo viên, bảo đảm điều kiện dạy và học, chăm lo bữa ăn, chỗ ở và an toàn cho học sinh.

Các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng để duy trì việc học của học sinh, đồng thời đưa những nét đẹp văn hóa của các dân tộc vào hoạt động sinh hoạt dưới mái trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đối với học sinh, Phó Thủ tướng mong các em chăm ngoan, hiếu học, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, không ngừng nỗ lực vươn lên và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời. Các em cần tự hào về đất nước, dân tộc mình, đồng thời tôn trọng văn hóa của các dân tộc anh em.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Cao Bằng tập trung giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ này.