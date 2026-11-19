Bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại thành phố Thâm Quyến ở Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những thành quả hai bên đạt được trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga vào tháng 9/2026, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, chú trọng triển khai các dự án chiến lược và hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới.

Vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Liên bang Nga tháng 9/2026 là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Liên bang Nga đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, trong đó quan tâm các lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.

Hai bên cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định miễn thị thực nhập cảnh Liên bang Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đối thoại và hợp tác; đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Việt Nam - Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước trong giai đoạn mới. Theo đó, hai bên nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, coi năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm các động lực chính, lấy văn hóa, giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, có khả năng thích ứng trước biến động của tình hình quốc tế và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Đỗ Kiều (tổng hợp)