Chị Đỗ Hoàng Anh, xóm Bàn Cờ, xã Đại Phúc làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phúc làm thủ tục liên quan đến đất đai, chị Đỗ Hoàng Anh, xóm Bàn Cờ, được các chuyên viên hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp trên hệ thống ứng dụng điều phối. Nhờ đó, chị dễ dàng thực hiện các bước giao dịch.

Chị Đỗ Hoàng Anh chia sẻ: "Trung tâm ứng dụng công nghệ trong điều phối, tiếp nhận hồ sơ giúp người dân thao tác, làm thủ tục thuận lợi hơn. Các biểu tượng, hình ảnh và chỉ dẫn đều rõ ràng, dễ hiểu. Tôi mong những tiện ích này tiếp tục được phát huy để người dân tiết kiệm thời gian khi giải quyết công việc".

Đối với người dân, một nền hành chính hiện đại không chỉ thể hiện ở kết quả giải quyết hồ sơ mà còn ở sự thuận tiện, minh bạch và tinh thần, thái độ phục vụ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các trung tâm phục vụ hành chính công trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Ông Toàn Chân Chính, xóm Đình, xã Đại Phúc, cho biết: "Đối với người dân, nhất là những người chưa quen sử dụng công nghệ, việc được cán bộ hướng dẫn tận tình là rất cần thiết. Khi các thủ tục được tổ chức khoa học, có sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi sẽ thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Điều quan trọng là công việc được giải quyết nhanh chóng, rõ ràng, minh bạch và đúng quy định".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phúc đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có trên 300 hồ sơ được thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, không phát sinh hồ sơ quá hạn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đều đạt gần 100%.

Người dân được hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phúc.

Những kết quả này phản ánh nỗ lực của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp cải cách quy trình với ứng dụng công nghệ số trong phục vụ người dân.

Theo bà Lâm Ngọc Châm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phúc, việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân. Trong đó, đổi mới phương thức tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là một trong những nội dung được Trung tâm quan tâm thực hiện.

Ứng dụng điều phối điện tử không chỉ đổi mới phương thức vận hành mà còn góp phần xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số.