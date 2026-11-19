Theo thông tin từ Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 14h30 ngày 17/11, anh Võ Trường Nghiệp cùng vợ và con nhỏ, quê ở tỉnh Nghệ An, đến Công an phường Bắc Cam Ranh nhờ giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn trong hành trình trở về quê.

Trước đó, gia đình anh Nghiệp sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh quyết định đưa vợ và con nhỏ về quê bằng xe máy.

Gia đình anh Võ Trường Nghiệp. Ảnh: CA. ↵↵

Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa bàn phường Bắc Cam Ranh, gia đình đã cạn tiền, không còn kinh phí để trang trải các nhu cầu ăn uống cũng như tiếp tục hành trình.

Trước hoàn cảnh này, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bắc Cam Ranh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã chung tay quyên góp, hỗ trợ kinh phí để gia đình tiếp tục chuyến đi.

Công an phường Bắc Cam Ranh hỗ trợ kinh phí cho gia đình về quê. ↵

Dù giá trị vật chất không lớn, sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an đã góp phần san sẻ khó khăn với gia đình anh Nghiệp trong lúc túng thiếu.

Đây cũng là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sự gần gũi của lực lượng công an với người dân, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.