Công an phường An Cựu tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Công an TP. Huế

Quyết liệt từ cơ sở

Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, nhưng tại một số tuyến đường, khu vực đông dân cư ở TP. Huế, tình trạng lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra.

Tại phường An Cựu, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm. Các hộ kinh doanh được tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Thiếu tá Ngô Hoài Nhân, cán bộ Công an phường An Cựu cho biết, vi phạm chủ yếu là các hộ kinh doanh mặt tiền sử dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán hàng hóa nhỏ lẻ; một số trường hợp còn dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Vì vậy, bên cạnh xử lý, lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành.

Không chỉ tập trung lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được chú trọng. Nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở gia tăng kéo theo nguy cơ phát sinh các vi phạm như xây dựng chưa bảo đảm thủ tục, sai giấy phép hoặc tự ý cơi nới, thay đổi hiện trạng công trình. Việc kiểm tra thường xuyên giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, dù địa phương đã tập trung lập lại trật tự đô thị, quản lý xây dựng nhưng vẫn còn những trường hợp vi phạm, kể cả lấn chiếm đất công. Quan điểm của địa phương là xử lý công khai, minh bạch, không có vùng cấm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh khu vực trung tâm thành phố, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP. Huế còn tăng cường bảo đảm TTĐT, TTCC tại các xã, phường vùng ven như Thuận An, Phong Quảng, Phú Vang, Hương Trà và Phú Bài. Lực lượng này phối hợp với công an cơ sở và các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra các tuyến đường, khu dân cư, khu vực tập trung hoạt động kinh doanh, buôn bán. Cùng với kiểm tra và xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ còn chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không bày bán, tập kết hàng hóa hay bố trí phương tiện, vật dụng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến không gian công cộng.

Qua đợt triển khai, toàn lực lượng đã huy động 85 tổ công tác với 179 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; vận động 55 trường hợp ký cam kết chấp hành quy định về TTĐT, TTCC; lập biên bản 65 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền 27,5 triệu đồng. Những kết quả này góp phần chấn chỉnh vi phạm, nâng cao ý thức tự giác của người dân, từng bước duy trì nền nếp, kỷ cương đô thị tại các địa bàn vùng ven.

Không để vi phạm tái diễn

Thông tin từ Công an TP. Huế, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm. Tình hình tại một số tuyến đường trọng điểm như Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh.

Những tháng cuối năm, khi hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và nhu cầu đi lại tăng cao, áp lực đối với công tác quản lý TTĐT, TTCC càng lớn hơn. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để vi phạm chỉ được chấn chỉnh trong các đợt cao điểm.

Công tác bảo đảm TTĐT, TTCC phải chuyển từ xử lý theo vụ việc sang chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo và xây dựng giải pháp phù hợp với từng địa bàn. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Sau kiểm tra, xử lý phải tiếp tục theo dõi, duy trì, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đối với các phường trung tâm và địa bàn có đông khách du lịch, lực lượng công an tập trung rà soát những tuyến đường, điểm thường xuyên phát sinh vi phạm như bán hàng rong, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, đón trả khách, dừng đỗ phương tiện trái quy định, chèo kéo, đeo bám khách du lịch. Tại khu vực trường học, chú trọng xử lý tình trạng hàng rong, mua bán gây mất trật tự, phương tiện dừng, đỗ tùy tiện vào giờ cao điểm. Trên các tuyến cửa ngõ, Quốc lộ 1 và những tuyến giao thông trọng điểm, tiếp tục kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn; rà soát biển báo, sơn kẻ đường xuống cấp để kiến nghị khắc phục.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng nhấn mạnh, với đặc thù là thành phố du lịch, bảo đảm TTĐT, TTCC không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự, thân thiện trong mắt người dân và du khách. Vì vậy, cùng với xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động người dân cùng tham gia, tạo chuyển biến bền vững trên từng tuyến đường, khu dân cư.