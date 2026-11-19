Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát đi bản tin nhận định về diễn biến của hiện tượng El Nino trong những tháng tới, cũng như những tác động trực tiếp đến nhiệt độ, lượng mưa trên các khu vực của cả nước.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời kỳ từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Xác suất El Nino đạt cường độ cao ở mức 79% và cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%.

El Nino có thể gây nên tình trạng thiếu nước. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, nhiệt độ trung bình các vùng miền trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,0-2,0 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 5-2027, hiện tượng El Nino có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt.

Cụ thể, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%. Xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Em Nino có xu hướng suy yếu, tuy nhiên từ tháng 3 đến tháng 5-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao hơn 2,0 độ C.

Tháng 3-2027, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thành phố Hà Nội) và Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 4-2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm.

Bước sang tháng 5-2027, tổng lượng mưa ở miền Bắc phổ biến thấp hơn từ 10-35% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng vùng núi phía Đông Bắc, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.