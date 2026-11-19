Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Văn Lý - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Bàn Tây cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Tại buổi trao tặng, đồng chí Đinh Văn Lý - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Việc hỗ trợ sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận chính sách an sinh xã hội, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của ngành Kiểm sát với người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân gần dân, vì dân.

Đồng chí Đinh Văn Lý - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng trao sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, cận nghèo xã Điện Bàn Tây.

Chương trình trao tặng 30 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mang lại niềm vui, sự an tâm cho các hộ gia đình được nhận. Nhiều hộ dân bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm của VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan, đồng thời khẳng định sẽ tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng quy định để bảo vệ quyền lợi lâu dài cho bản thân và gia đình.

Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng trong việc phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, văn minh trên địa bàn TP Đà Nẵng.