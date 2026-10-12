Moskva bước vào cao điểm 'Mùa thu vàng'

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo báo cáo của Trung tâm khí tượng quốc gia Nga, thời tiết mùa thu năm nay tại Moskva tương đối ôn hòa và dễ chịu.

Sau những đợt nắng ấm cuối mùa, thường được người Nga gọi là "mùa hè rớt", nhiệt độ bắt đầu giảm dần, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân thủ đô và du khách đổ về các công viên lớn để chiêm ngưỡng cảnh sắc.

Chỉ cần giơ ống kính lên, đâu đâu cũng có những khung hình đẹp. (Ảnh: THÙY VÂN)

Những ngày này không ai "nỡ" ngồi nhà cả. Những người bạn Nga của tôi luôn nhắc "Trời đang đẹp lắm đó. Bạn ra đường chưa?".

Quả thật, chỉ cần bước ra đường, màu chín vàng của những chiếc lá phong đung đưa trong gió đã làm cho tinh thần bất kỳ ai cũng trở nên dễ chịu sảng khoái.

Cảnh sắc trong Công viên Phili. (Video: THÙY VÂN)

Moskva đang khoác lên mình tấm áo thu lộng lẫy nhất. Hơi gió se lạnh xào xạc làm rơi những chiếc lá thành thảm lá vàng óng ánh trên các con đường, thu hút người dân ra đường mỗi ngày để đi dạo, đọc sách và lưu lại những "khoảnh khắc điện ảnh" như các bạn Nga của tôi ví von.

Bất cứ khu vực dân cư nào của thủ đô đều có công viên với bạt ngàn cây đua sắc (Ảnh: THÙY VÂN)

Tại các công viên trong thành phố, lượng người đổ về đông hơn. Trẻ con trong tay thế nào cũng có một chùm lá phong vàng.

Cảnh sắc thu trên phố Moskva (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo các chuyên gia khí tượng, mùa thu vàng tại Moskva dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 trước khi những trận mưa phùn lạnh giá và những bông tuyết đầu mùa chớm đông tràn về.

Đối với cả người dân địa phương lẫn lữ khách phương xa, đây chính là khoảng thời gian để sống chậm lại, tận hưởng bầu không khí trong lành và đắm mình vào những ký ức trữ tình nhất của nước Nga.

Lượng người đổ về các công viên đông hơn (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo các chuyên gia lữ hành, mùa thu vàng từ giữa tháng 9 đến tháng 10 luôn là mùa cao điểm hút khách nhất trong năm. Đáng chú ý, năm nay chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường khách du lịch từ các quốc gia châu Á.

Theo một khảo sát của Hiệp hội lữ hành Nga, lượng du khách Việt Nam chọn Nga làm điểm đến trong mùa thu năm nay tăng trưởng đột biến.

Cảnh sắc trong vườn Bauman. (Video: THÙY VÂN)

Mùa thu tại thủ đô Moskva không chỉ mang lại những thay đổi về thời tiết mà còn là thời điểm bùng nổ các lễ hội văn hóa.

Văn phòng Thị trưởng Moskva cũng ghi nhận chuỗi các hoạt động văn hóa tại các địa điểm ngoài trời đã thu hút lượng lớn người tham gia nhờ vào sự ủng hộ của thời tiết.

Chương trình Đón thu ở Công viên Phili (Ảnh: THÙY VÂN)

Thời tiết Moskva đang ghi nhận những đợt tương phản mạnh mẽ trước khi khép lại những ngày đẹp nhất của mùa thu.

Trước khi những cơn mưa lạnh trút xuống, người dân vẫn tận dụng các ngày cuối tuần nhiều mây nhẹ để check-in tại các công viên lớn.

Trong Vườn Bauman (Ảnh: THÙY VÂN)

Cảm xúc về mùa thu không đơn thuần là sự thay đổi thời tiết. Đó là một trạng thái tinh thần đặc biệt, một triết lý sống được người Nga nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ.

Đối với người dân sống tại các đô thị lớn như Moskva, mùa thu đem lại một món quà vô giá, đó là sự tĩnh lặng, là lúc người ta gom nhặt "hơi ấm" để chuẩn bị cho mùa đông dài.

Các runner tranh thủ chạy trong những cung đường đẹp trước khi trời trở rét. (Ảnh: THÙY VÂN)

Mùa thu vàng từ lâu đã trở thành một "đặc sản" tinh thần, là nguồn cảm hứng bất tận trong đời sống tinh thần của người Nga nói chung cũng như công dân của thủ đô Moskva nói riêng.

Trong tâm thức của họ, mùa thu là mùa của sự trưởng thành về cảm xúc. Nó buộc con người phải sống chậm lại, hướng nội nhiều hơn, đối thoại với chính mình và tìm thấy vẻ đẹp ngay cả trong những khoảnh khắc cô đơn hay tàn phai.