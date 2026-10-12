Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Buổi lễ do Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng) tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ.

5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên, trong quá trình triển khai kế hoạch khảo sát, tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Đây là những địa bàn gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”.

Các cựu chiến binh và đồng đội thành kính dâng hương, tưởng niệm các đồng đội.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn, trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, đưa về nơi an nghỉ trang nghiêm là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại.

Nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn, xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng.

Thể hiên trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công; đồng thời phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người đã ngã xuống trở về với quê hương.