Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ kỷ niệm Anh hùng Mai Thị Nương

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải bóng chuyền hơi nữ tại lễ hội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh cho biết lễ hội năm nay được Đảng bộ, chính quyền xã chuẩn bị chu đáo từ phần lễ đến phần hội. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hằng năm nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương Giồng Riềng đến người dân và du khách.

Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, UBND xã giao Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức. Trung tâm Y tế xã bố trí các tổ y tế cơ động túc trực, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Các đơn vị điện lực, cấp nước chuẩn bị phương án duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ người dân và các hoạt động lễ hội.

Công tác tuyên truyền về tấm gương hy sinh anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, ý nghĩa của lễ kỷ niệm được triển khai bằng nhiều hình thức. Pa nô, băng rôn, cờ phướn và khẩu hiệu được bố trí trên các tuyến đường trung tâm.

Người dân các ấp tích cực phát quang, quét dọn, giữ thông thoáng đường giao thông nông thôn và khu vực công cộng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Lễ hội năm nay gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra lúc 7 giờ ngày 12/10 tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa và nghi thức dâng hoa, đặt vòng hoa tưởng niệm.

Phần hội diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Nổi bật là không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương do xã phối hợp Bảo tàng tỉnh thực hiện. Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách nghệ thuật và phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động.

Các vận động viên tranh tài tại giải bóng chuyền hơi nữ.

Xã Giồng Riềng trưng bày hình ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới; giới thiệu hình ảnh các đoàn đại biểu đến viếng, thắp hương nhân dịp kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Mai Thị Nương từ năm 2021 đến nay.

Tối 11/10, chương trình nghệ thuật tổng hợp do UBND xã phối hợp Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh tổ chức có các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp và văn nghệ địa phương.

Dịp này, ban tổ chức trao học bổng Mai Thị Nương, tiếp thêm động lực cho học sinh vượt khó học tốt. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Các hoạt động thể thao góp phần làm không khí lễ hội thêm sôi nổi, với giải bóng chuyền hơi nữ, giải đua ghe ngo mini và các trò chơi dân gian. Xã đoàn Giồng Riềng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Mai Thị Nương năm 2026 cho 95 thanh niên ưu tú, góp phần bồi đắp lý tưởng và niềm tự hào truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hòa cùng không khí lễ hội, bà Nguyễn Thị Mai (59 tuổi), ngụ ấp Hồng Hạnh, xã Giồng Riềng nói: “Năm nào đến tháng 10 tôi cũng mong đến lễ hội để tham gia các hoạt động. Chứng kiến quê hương ngày càng đổi mới, đường sá khang trang, chúng tôi càng thêm biết ơn và tự hào về nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương”.

Lễ hội là dịp tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của nữ anh hùng Mai Thị Nương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Giồng Riềng. Những hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục truyền thống góp phần gắn kết cộng đồng, động viên các thế hệ tiếp tục học tập, lao động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.