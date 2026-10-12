TP.HCM chuẩn bị chu đáo lễ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, rà soát các khâu chuẩn bị trước ngày diễn ra buổi lễ chính thức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và đại diện các lực lượng liên quan tham dự buổi tổng duyệt.

Tại đây, các lực lượng thực hành nghi thức dâng hương, chào cờ và điều lệnh trong buổi tổng duyệt. Trình tự tổ chức, đội hình, vị trí tập kết và phương án di chuyển được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sự phối hợp thống nhất, trang nghiêm trong lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Khu vực tổ chức lễ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được dựng rạp, bố trí các vị trí phục vụ nghi thức tưởng niệm và đặt hài cốt liệt sĩ. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ nhằm tạo không gian trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu tổ chức buổi lễ và đón tiếp đại biểu, người dân đến dâng hương.

Khoảng 700 bàn được sắp xếp để đặt các quách hài cốt liệt sĩ có lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi lễ. Từng vị trí được chuẩn bị cẩn thận, thể hiện lòng thành kính và sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ viếng đến lễ truy điệu, từng hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, bảo vệ bằng lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe. Các khâu được rà soát nhằm bảo đảm quá trình vận chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Đội hình xe phục vụ lễ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự. Phương án bố trí được rà soát để bảo đảm đội hình di chuyển thống nhất, an toàn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM dự kiến huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra đúng kịch bản.

Theo kế hoạch, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 14/10, đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Các đoàn xe tiếp theo lần lượt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, dự kiến hoàn thành trong ngày.

Lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe dự kiến đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng điều hành thời gian di chuyển, tổ chức giao thông; lộ trình có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Lộ trình đoàn xe: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ở chiều ngược lại, đoàn xe từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trở về Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đi theo tuyến Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Trong ngày 14/10, TP.HCM mong muốn người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Để phục vụ buổi lễ chính thức, lực lượng chức năng rà soát phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và điều tiết giao thông. CSGT TP.HCM được tăng cường làm nhiệm vụ dẫn đường, phối hợp tổ chức giao thông trên tuyến vận chuyển, bảo đảm đoàn xe di chuyển an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Công tác hậu cần, y tế được chuẩn bị đồng bộ, từ vật phẩm phục vụ nghi lễ đến khu vực đỗ ô tô và giữ xe máy miễn phí. Tổ y tế lưu động bố trí nhân lực, thuốc thiết yếu để kịp thời hỗ trợ đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân khi cần thiết.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp tri ân các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con anh dũng cống hiến cho đất nước.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành cùng toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, gồm 698 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Nhiều di vật cũng được phát hiện, góp phần phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau đợt an táng này, thành phố tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và những địa điểm khác, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Trước ngày diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” tại Công viên Lê Thị Riêng.