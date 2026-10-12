Hơn 15.000 người tham gia đại lễ 193 năm ngày mất của Thánh Phê-rô Lê Tùy
Ngày 11/10, hơn 15.000 tín hữu và khách hành hương từ nhiều nơi đã về Trung tâm Hành hương Thánh Phê-rô Lê Tùy, Giáo xứ Bằng Sở (xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội), tham dự lễ kỷ niệm 193 năm ngày mất của ngài.
Thánh lễ đại triều do Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục thứ 6 của Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự.
Đây là dịp để cộng đồng Công giáo tưởng nhớ cuộc đời, sự kiên định với niềm tin của Thánh Phê-rô Lê Tùy. Qua đó, mỗi người được nhắc nhở sống tốt, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.
Sự hiện diện của đông đảo người tham dự cũng là dịp gặp gỡ, gắn kết giữa bà con giáo dân và khách hành hương.
Ngày 19/6/1840, Đức Giáo Hoàng Ghêgôriô XVI đã tôn vinh Linh mục Phê-rô Lê Tùy lên bậc Đấng Đáng Kính. Đến ngày 27/5/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước. Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-15-000-nguoi-tham-gia-dai-le-193-nam-ngay-mat-cua-thanh-phe-ro-le-tuy-2563911.html