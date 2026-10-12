Cụ ông 100 tuổi vẫn chơi bowling như giới trẻ, tiết lộ bí quyết sống thọ giản dị

Cụ ông William Owen Hanna ở tuổi 100 vẫn duy trì thói quen chơi bowling hàng tuần, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Cụ cho rằng vận động thường xuyên, ăn chay và làm những điều mình yêu thích giúp cuộc sống luôn vui vẻ, ý nghĩa.

William Owen Hanna sống tại thị trấn Darby, bang Montana, Mỹ, đã chơi bowling từ khi còn là thiếu niên. Trong dịp sinh nhật lần thứ 100 vào ngày 4/10, cụ gây ấn tượng khi thực hiện thành công cú strike, đánh đổ toàn bộ các cọc gỗ chỉ bằng một lần ném.

Dù đã 100 tuổi nhưng cụ ông Hanna vẫn đều đặn chơi bowling mỗi tuần.

Theo chia sẻ, cụ Hanna từng phục vụ 2 năm trong Quân đội Mỹ, thuộc Quân đoàn Hậu cần. Sau khi xuất ngũ, cụ làm nhiều công việc khác nhau, từ nhà thầu vận tải đường bộ đến thợ hàn và thợ cơ khí động cơ diesel.

Không chỉ duy trì sở thích thể thao, cụ còn dành khoảng 70 năm tham gia các hoạt động cộng đồng, đảm nhận nhiều vai trò như giáo viên, thủ quỹ và chấp sự tại nhà thờ địa phương. Hiện ở tuổi bách niên, cụ vẫn tiếp tục tham gia Ban Chấp sự.

"Đừng chỉ ngồi yên một chỗ, hãy bước ra ngoài, tiếp tục vận động và làm những điều mình yêu thích", cụ Hanna chia sẻ về bí quyết sống khỏe.

Cuộc đời cụ cũng trải qua nhiều mất mát khi vợ và 3 trong số 4 người con gái đã qua đời. Tuy nhiên, cụ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với con cháu và được gia đình gọi bằng biệt danh trìu mến "Big Pop-Pop". Trong dịp sinh nhật, cụ nhận được nhiều lời chúc mừng từ các thành viên câu lạc bộ người cao tuổi tại sân bowling MacDade Bowl.

Theo các chuyên gia, duy trì hoạt động thể chất phù hợp, kết nối xã hội và giữ tinh thần tích cực có thể góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng.

Trường hợp cụ Hanna cho thấy tuổi tác không nhất thiết là rào cản để duy trì sở thích và tận hưởng cuộc sống.

Người cao tuổi nhất nước Mỹ hiện nay là cụ bà Naomi Whitehead, sinh ngày 26/9/1910 đang sống tại bang Pennsylvania. Cụ trở thành người sống thọ nhất nước Mỹ vào năm 2024.