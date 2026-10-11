Webtoon kinh dị gây chấn động 'Bongcheon-dong Ghost' được chuyển thể thành phim điện ảnh

Webtoon Bongcheon-dong Ghost, tác phẩm từng gây chấn động cộng đồng mạng bởi độ kinh dị, đang được chuyển thể thành phim. Arin (nhóm Oh My Girl) và nam diễn viên Yoon Chan Young sẽ đảm nhận các vai chính. Bộ phim đã hoàn tất khâu tuyển chọn diễn viên và chính thức khởi quay vào ngày 5/10 vừa qua.

The Bongcheon-dong Ghost là bộ phim kinh dị kể về Su Yeon, người phải đối mặt với những hiện tượng kỳ quái tại khu chung cư Bongcheon-dong, nơi được xây dựng trên một thung lũng từng là địa điểm hành lễ của các pháp sư.

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên của họa sĩ Horang. Khi mới ra mắt, tác phẩm gốc này đã thu hút sự chú ý lớn và để lại ấn tượng sâu sắc nhờ phong cách thể hiện độc đáo: Kết hợp hình ảnh động và hiệu ứng âm thanh cùng tạo hình ma quái đầy ám ảnh.

Phiên bản điện ảnh mở rộng câu chuyện từ truyền thuyết đô thị gốc, biến những bối cảnh đời thường quen thuộc như khu chung cư, thang máy và các con hẻm thành những sân khấu của nỗi kinh hoàng.

Cốt truyện mở ra khi một lời nguyền cổ xưa ẩn giấu tại Bongcheon-dong trỗi dậy, thôi thúc Su-Yeon (người đã bị một hồn ma ám) cùng Tae-O (người có khả năng nhìn thấy ma) lên đường truy tìm nguồn gốc của lời nguyền này.

Arin vào vai Suyeon, một nhân vật phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tột độ sau khi bị ma nhập trong lúc đang sống một cuộc đời bình thường. Sau khi hoàn tất ngày quay đầu tiên, Arin chia sẻ: "Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho các cảnh quay còn lại để tạo ra một bộ phim kết hợp hài hòa giữa cốt truyện lôi cuốn và yếu tố kinh dị thót tim".

Yoon Chan Young đảm nhận vai Tae-Oh, nhân vật sở hữu khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Sau sự việc liên quan đến Suyeon, anh bắt đầu hành trình khám phá sự thật đằng sau lời nguyền bao trùm khu Bongcheon-dong. Yoon Chan Young bày tỏ: "Tôi thực sự rất mong chờ các cảnh quay sắp tới, cũng như thành quả cuối cùng của bộ phim. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để khắc họa nhân vật Tae-Oh sao cho thấy được sự phát triển chiều sâu trong tính cách của anh ấy qua từng ngày".

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Han Dong Seok, người từng được biết đến với tác phẩm kinh dị tâm linh The Sin, bộ phim đã lọt vào hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Brussels.

Công chúng đang dành nhiều sự quan tâm đến cách bộ phim tái hiện nỗi sợ hãi từ những không gian đời thường và các truyền thuyết đô thị, những yếu tố từng mang lại cảm giác kinh hoàng tột độ cho độc giả của bộ webtoon gốc Bongcheon-dong Ghost.