Dàn sao 'Thiên Long Bát Bộ' sau 24 năm gây chú ý trở lại

Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các diễn viên trên phim trường năm 2002 đang được cộng đồng mạng chú ý. Thời điểm ấy, Lưu Diệc Phi mới 15 tuổi, Tưởng Hân 19 tuổi, còn Lâm Chí Dĩnh bước sang tuổi 28. Sau hơn hai thập kỷ, hình ảnh này không chỉ gợi nhắc tuổi trẻ của dàn sao mà còn đưa khán giả trở lại với một tác phẩm từng để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh nhỏ.

Ra mắt năm 2003, Thiên Long Bát Bộ là một trong những phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung được đông đảo khán giả nhớ đến. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Cao Hổ, Lưu Đào và Lưu Diệc Phi. Câu chuyện về tình huynh đệ, thân thế, tình yêu cùng những ân oán trong giang hồ tạo nên sức hút cho tác phẩm.

Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Tưởng Hân trong bức ảnh chụp cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Sina

Trung tâm câu chuyện là ba nhân vật Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Mỗi người có xuất thân, tính cách và con đường riêng, nhưng những cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa họ trở thành huynh đệ, cùng trải qua nhiều biến cố. Kiều Phong do Hồ Quân thể hiện là một đại hiệp cương trực, hào sảng, phải đối diện với những nghi kỵ sau khi thân thế người Khiết Đan bị tiết lộ. Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh lại là chàng hoàng tử lương thiện, nho nhã, thường rơi vào những tình huống trớ trêu vì tính cách si tình. Trong khi đó, Hư Trúc do Cao Hổ đảm nhận có cuộc đời thay đổi bất ngờ sau hàng loạt biến cố.

Trong dàn nhân vật, Vương Ngữ Yên là một trong những vai diễn tạo được dấu ấn đặc biệt. Nhân vật sở hữu nhan sắc nổi bật, am hiểu các môn võ học nhưng không giỏi thực chiến. Hình tượng này trở thành một phần quan trọng trong hành trình tình cảm của Đoàn Dự, đồng thời giúp bộ phim có thêm tuyến truyện lãng mạn bên cạnh những cuộc tranh đấu võ lâm.

Với Lưu Diệc Phi, vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ 2003 là cột mốc đáng nhớ khi cô vẫn đang ở tuổi thiếu niên. Gương mặt thanh tú, khí chất trong trẻo cùng tạo hình cổ trang giúp nữ diễn viên gây chú ý sau khi phim lên sóng. Hình tượng Vương Ngữ Yên cũng góp phần gắn biệt danh “thần tiên tỷ tỷ” với Lưu Diệc Phi, trở thành dấu ấn được nhắc lại nhiều năm sau.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi tạo nên cặp Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên nổi tiếng trên màn ảnh.

Điều khiến khán giả quan tâm là sự kết hợp giữa Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trên màn ảnh. Trong vai Đoàn Dự, nam diễn viên mang đến hình ảnh một chàng trai trẻ si tình, có phần ngây thơ nhưng giàu lòng trắc ẩn. Khi đứng cạnh Vương Ngữ Yên, nhân vật tạo nên những phân đoạn tình cảm từng được nhiều người yêu thích. Bởi vậy, mỗi lần hình ảnh hậu trường hoặc những cảnh phim cũ được chia sẻ, cặp đôi này lại trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ.

Không chỉ có tuyến nhân vật chính, Thiên Long Bát Bộ 2003 còn gây ấn tượng nhờ dàn diễn viên nữ đa dạng. Lưu Đào vào vai A Châu, người có mối tình sâu nặng với Kiều Phong. Trần Hảo đảm nhận A Tử, cô gái tinh quái, ngang bướng nhưng mang nhiều tổn thương. Tưởng Hân hóa thân thành Mộc Uyển Thanh, trong khi Chung Lệ Đề đóng Khang Mẫn. Mỗi nhân vật góp phần mở rộng thế giới giang hồ với những lựa chọn, tình cảm và số phận khác biệt.

Hồ Quân và Lưu Đào được đánh giá là cặp Kiều Phong - A Châu đẹp nhất trên màn ảnh

Ở thời điểm thực hiện bộ phim, công nghệ kỹ xảo truyền hình chưa phát triển như hiện nay. Các cảnh giao đấu, bay nhảy thường cần đến dây cáp, diễn viên đóng thế và sự phối hợp của ê-kíp võ thuật. Phim được ghi hình tại nhiều địa phương của Trung Quốc, trong đó có Hà Bắc, Chiết Giang và Vân Nam. Những hạn chế về kỹ thuật có thể khiến một số hiệu ứng không còn mới mẻ với khán giả hiện tại, nhưng cũng gợi lại đặc trưng của dòng phim kiếm hiệp đầu những năm 2000.

Sức sống của tác phẩm còn được thể hiện qua những cuộc thảo luận về các phiên bản chuyển thể. Khi Thiên Long Bát Bộ có phiên bản mới phát sóng năm 2021, bản năm 2003 tiếp tục được một bộ phận khán giả nhắc lại, đặc biệt ở các phân đoạn có Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích với cách xây dựng nhân vật, tạo hình cổ trang và không khí võ hiệp của phiên bản cũ.

Tuy nhiên, giá trị của bộ phim không chỉ nằm ở câu chuyện tình cảm giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên. Kiều Phong của Hồ Quân, Hư Trúc của Cao Hổ cùng tuyến nhân vật A Châu do Lưu Đào thể hiện đều góp phần tạo nên sức hút chung. Những tranh luận về diễn xuất, tạo hình hay mức độ trung thành với nguyên tác cũng cho thấy tác phẩm vẫn được khán giả quan tâm và so sánh với các phiên bản khác.

Tại Việt Nam, phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung từng gắn bó với nhiều thế hệ người xem qua truyền hình và băng video. Trong dòng chảy ấy, Thiên Long Bát Bộ 2003 vẫn là cái tên thường xuất hiện khi khán giả nhắc đến những tác phẩm kiếm hiệp đáng nhớ. Hình ảnh dàn diễn viên trẻ sau hơn 20 năm vì thế không đơn thuần là một khoảnh khắc cũ, mà còn gợi lại thời kỳ nhiều ngôi sao Hoa ngữ bắt đầu xây dựng hình tượng gắn bó lâu dài với công chúng.

Đối với Lưu Diệc Phi, dấu ấn Vương Ngữ Yên là một trong những cột mốc đầu tiên giúp cô được biết đến rộng rãi với dòng phim cổ trang. Còn với khán giả từng theo dõi bộ phim, những hình ảnh được chia sẻ lại là dịp nhìn lại một tác phẩm đã đi qua nhiều năm nhưng vẫn được nhắc tên. Sự quan tâm dành cho dàn sao năm nào cho thấy sức hút của những vai diễn kinh điển vẫn có thể tiếp tục được khơi gợi qua các thế hệ người xem.