Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng tái hợp 'đại náo' chương trình 'Running man Vietnam' nhưng vẫn chịu thua trước Văn Mai Hương

Trong tập này, Gia tộc R phải chinh phục hàng loạt nhiệm vụ do Quang Tuấn thiết lập để tìm cách thoát khỏi thế giới trò chơi. Lần đầu gia nhập cuộc chơi, Trần Ngọc Vàng không giấu được sự hào hứng. Nam diễn viên hài hước nói: “Tôi đến đây với một sứ mệnh là không tin ai ở gia đình R này hết. Tôi biết, chương trình này mình chỉ nên yêu thương và tin bản thân thôi. Nhưng sứ mệnh lớn hơn là để trở thành một thành viên mới của Gia tộc R”.

Phần mở đầu tập cũng gây chú ý, khi Lê Nhân hóa thân vào vai robot cao hơn 2m, nhân vật khổng lồ của thế giới trò chơi. Có thể thấy, từ mùa 3, với việc xuất hiện trong vai trò là người dẫn chuyện, Lê Nhân đã tạo ra một nhân vật đặc trưng riêng cho Running Man phiên bản Việt.

Quang Tuấn cũng là thành viên thay đổi rõ rệt qua từng hành trình. Anh ngày càng chơi hay hơn, chủ động hơn, tương tác với anh em Gia tộc R nhiều hơn. Trong thế giới thực tế ảo, Quang Tuấn được trao đặc quyền lựa chọn thành viên cho các đội chơi.

Thử thách cuối cùng mang tên “Xé bảng tên: Tùy cơ ứng biến” đẩy các nghệ sĩ vào cuộc đấu đầy hồi hộp. Theo luật chơi, mỗi người lần lượt bước vào khu vực thi đấu theo từng khoảng thời gian 5 phút. Đặc biệt, người chơi còn có thể hồi sinh bằng cách mua bảng tên với nhiều kích cỡ khác nhau.

Điều này tạo ra các biến số khó lường về thành viên sẽ hồi sinh của các đội. Vì vậy, chiến thuật tấn công hay liên minh tiếp tục được các đội cân nhắc và lựa chọn, tuỳ thuộc vào năng lực xé bảng tên mạnh hay yếu của từng đội.

Dù từng tham gia chương trình, Tóc Tiên vẫn vô cùng hồi hộp, ngay lập tức quyết định liên minh với Trần Ngọc Vàng. Trong khi đó, Văn Mai Hương giữ lợi thế lớn khi là người ra trận cuối cùng, giảm thiểu rủi ro bị xé bảng tên sớm.

Nếu cả hai khách mời nữ đều rất thông minh và mưu lược thì Trần Ngọc Vàng gây bất ngờ cho khán giả về sức mạnh. Những cuộc đấu xé bảng tên tay đôi của nam diễn viên đều kịch tính và nghẹt thở. Đặc biệt, phần đấu cùng Trấn Thành vô cùng căng thẳng và quyết liệt, cả hai đều tả tơi sau trận đấu.

Trần Ngọc Vàng cũng đối đầu trực tiếp với Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn, với màn thể hiện rất kiên cường. Dù còn thiếu kinh nghiệm trong kỹ năng xé bảng tên, nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ tinh thần thi đấu hết mình cùng nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ xuyên suốt cuộc chơi.

Những tưởng bộ đôi Trấn Thành và Quang Tuấn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng Running man Vietnam 2026 chưa bao giờ thiếu những "cú twist" khiến người xem phải bất ngờ.