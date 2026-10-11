Nóng: Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị lấy trộm, anh trai bật khóc treo thưởng 50.000 HKD

Vào ngày 11/10, theo thông tin từ trang China Times, hồ sơ vụ mất trộm tro cốt của ngôi sao ca nhạc Mai Diễm Phương đã được chuyển giao cho lực lượng chuyên án vùng Đại Tự Sơn tiếp tục làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ đối tượng nghi vấn nào bị bắt giữ. Lực lượng chức năng cho biết sẽ chủ động làm việc với người báo án nhằm thu thập thêm tài liệu, nhanh chóng làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong vào rạng sáng cùng ngày, Mai Khải Minh, anh trai Mai Diễm Phương, cho biết lần gần nhất ông đến viếng mộ em gái là vào tháng 7 năm ngoái. Ông nói chỉ biết tin qua báo chí và rất phẫn nộ trước sự việc.

“Lý do vì sao mọi chuyện lại diễn ra trùng hợp tới vậy? Bản thân tôi cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Lực lượng công an hiện đang trong quá trình điều tra. Trộm cắp di cốt của người đã khuất là hành động hoàn toàn thiếu đạo đức, rốt cuộc nguyên do gì khiến họ lại làm ra hành vi này?”, ông chia sẻ.

Cố ca sĩ Mai Diễm Phương. Ảnh: Nownews

Mai Khải Minh tuyên bố sẵn sàng treo thưởng 50.000 HKD (hơn 160 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin giúp tìm lại tro cốt em gái. Ông hy vọng sự hỗ trợ từ người hâm mộ và khoản tiền thưởng sẽ giúp sớm xác định tung tích.

Đáng chú ý hơn nữa, ông còn chủ động chia sẻ thông tin rằng phần tro cốt của người mẹ vừa mới tạ thế vào cuối tháng 8 vừa qua hiện tại cũng đang trong tình trạng không rõ tung tích ở đâu. Trong lúc xúc động, Mai Khải Minh gửi lời đến người đang giữ tro cốt của em gái: “Nếu còn lương tâm, hãy mang trả lại. Tôi sẽ trả bất cứ khoản tiền nào”. Ông nhấn mạnh mong muốn duy nhất là tro cốt được đưa về nguyên vẹn để gia đình an lòng.

Trước đó, mẹ và anh trai Mai Diễm Phương bị tố nhiều năm lợi dụng danh tiếng của con gái để trục lợi.

Dựa trên những thông tin được công bố, cộng đồng người hâm mộ của Mai Diễm Phương đã chủ động trình báo cơ quan công an từ thời điểm tháng 7. Mặc dù vậy, trải qua chặng đường gần 3 tháng, công tác điều tra vụ việc vẫn chưa ghi nhận thêm tiến triển nào rõ rệt. Nhìn vào tình hình thực tế này, phía hội người hâm mộ tiếp tục đưa ra lời kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ thông tin để hỗ trợ quá trình tìm kiếm di cốt của nữ ca sĩ.

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Cô ra mắt làng nhạc năm 1982 sau khi chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, nhanh chóng vươn lên thành một trong những giọng ca hàng đầu.

Là tượng đài bất hủ của nền văn hóa đại chúng châu Á, cô để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Việt Nam qua di sản nghệ thuật vô cùng đa dạng. Ở mảng âm nhạc, tên tuổi của cô gắn liền với những bản tình ca vượt thời gian như Tình Nồng (Mộng Bàn Trung), Phong Tuyết Lãng Tử, Yêu Một Người Khổ Một Người hay bản hit Mạn Châu Sa Hoa khoe trọn giọng hát trầm ấm, nội lực.

Mai Diễm Phương là tượng đài của làng giải trí châu Á thập niên 80-90.

Trên màn ảnh rộng, nữ minh tinh ghi dấu ấn qua các vai diễn xuất sắc trong những tác phẩm kinh điển như Yên Chi Khấu (giúp cô đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng và Kim Mã), Bản Tình Ca Mùa Thu (Anh Hùng Bản Sắc 3), Bách Biến Tinh Quân hay Tân Tiên Hạc Thần Điêu.

Năm 2003, Mai Diễm Phương qua đời vì ung thư cổ tử cung, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Đối với thế hệ khán giả Việt Nam gắn bó với làn sóng văn hóa Hồng Kông thập niên 1980 - 1990, Mai Diễm Phương không chỉ là một ngôi sao tài năng mà còn là hình mẫu lý tưởng về sự tự tin, kiên cường và lòng nhân ái.

Phong cách thời trang biến hóa cùng tinh thần hết mình vì nghệ thuật của "Bách biến thiên hậu" đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến hình ảnh người phụ nữ độc lập, sống trọn vẹn với đam mê mãi mãi khắc sâu trong ký ức của biết bao người hâm mộ.