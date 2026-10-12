Quốc Thiên dám làm concert 3 năm liên tiếp

Quốc Thiên mới đây công bố concert cá nhân tại Hà Nội mang tên SkyNote - The Reflection Day 2 vào ngày 29/11. "Reflection là sự phản chiếu, là tinh thần xuyên suốt của chương trình. Một tấm gương không tô vẽ, cũng không né tránh", nam ca sĩ lý giải.

Trong loạt ảnh giới thiệu Quốc Thiên xuất hiện với dáng vẻ của một chiến binh sau hành trình dài. Quốc Thiên bộc bạch anh đã đi qua những giai đoạn "thuyền to sóng lớn", từng đối diện với thử thách đến từ bên ngoài và cả những cuộc chiến diễn ra bên trong chính mình: nỗi sợ, sự hoài nghi, những tổn thương và giới hạn của bản thân.

Hình ảnh chiến binh của Quốc Thiên.

Tấm khiên là biểu tượng xuyên suốt của concert, đại diện cho những giá trị đã đồng hành với Quốc Thiên suốt hành trình làm nghề: tình yêu dành cho âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và tình cảm của khán giả.

"Với tôi, điều đáng quý không phải là đã chiến thắng bao nhiêu lần, mà là vẫn giữ được một trái tim đủ vẹn nguyên để tiếp tục tin, tiếp tục yêu và tiếp tục đi về phía trước", ca sĩ chia sẻ.

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là quán quân Vietnam Idol 2008 và được biết đến với chất giọng nam trầm ấm, nội lực. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc thu hút triệu lượt xem như Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng, Sợ yêu...

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Quốc Thiên là quyết định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 và tổ chức concert riêng với Skynote - Thiên Thanh, kỷ niệm 16 năm ca hát vào cùng năm. Hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút hơn 8.000 khán giả, được đề cử Giải Cống hiến 2025 ở hạng mục Chương trình của năm.

Quốc Thiên tổ chức concert để đánh dấu những bước tiến trong sự nghiệp của bản thân.

Sau đó, SkyNote 2025 - The Reflection nâng quy mô lên 10.000 khán giả tại TPHCM, con số đông nhất trong sự nghiệp solo của anh. Không chỉ là một đêm nhạc, concert còn gắn với dự án trồng rừng, hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt thiên tai thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng âm nhạc của Quốc Thiên. Anh là nam ca sĩ hiếm hoi khi làm liên tiếp concert trong 3 năm liên tục.

SkyNote không chỉ là đêm nhạc, mà còn mang ý nghĩa là dấu mốc để nam ca sĩ nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những giá trị còn ở lại và cùng khán giả bước tiếp.