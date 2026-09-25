Kế hoạch hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời khơi dậy tinh thần tự giác học tập, trang bị kỹ năng số, tạo lực lượng nòng cốt dẫn dắt, hỗ trợ và lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số ra toàn xã hội. Kế hoạch cũng chú trọng trang bị khung kỹ năng số cốt lõi để các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID và nhận diện, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Hải Quân