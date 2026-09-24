Canh tác bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Sáng 24-9, tại xã Trường Xuân, Tập đoàn BASF phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức Chương trình tập huấn “Canh tác bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” (gọi tắt là Chương trình).
Tại Chương trình, các chuyên gia hướng dẫn nông dân quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tập trung vào quản lý nước, sử dụng giống, gieo sạ, phòng trừ sinh vật gây hại và quản lý rơm rạ sau thu hoạch. Trong đó, phương pháp tưới khô ướt xen kẽ và ứng dụng thiết bị theo dõi mực nước AWD được giới thiệu nhằm sử dụng nước hiệu quả, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, nông dân cũng trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề thực tế trong sản xuất, nhất là quản lý nước, kỹ thuật canh tác và xử lý rơm rạ. Các ý kiến được cán bộ kỹ thuật trao đổi, giải đáp, giúp nông dân có thêm kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản xuất...
Dịp này, Chương trình trao tặng 4 thiết bị theo dõi mực nước AWD cho 4 hợp tác xã, nhằm hỗ trợ quản lý nước trong sản xuất. Trước đó, Chương trình cũng trao tặng 2 máy cuộn rơm cho Hợp tác xã Trường Thành và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số 2 Gáo Giồng (xã Gáo Giồng)…
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/canh-tac-ben-vung-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-a245596.html