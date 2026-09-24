Canh tác bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh chương trình tập huấn.

Tại Chương trình, các chuyên gia hướng dẫn nông dân quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tập trung vào quản lý nước, sử dụng giống, gieo sạ, phòng trừ sinh vật gây hại và quản lý rơm rạ sau thu hoạch. Trong đó, phương pháp tưới khô ướt xen kẽ và ứng dụng thiết bị theo dõi mực nước AWD được giới thiệu nhằm sử dụng nước hiệu quả, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nông dân cũng trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề thực tế trong sản xuất, nhất là quản lý nước, kỹ thuật canh tác và xử lý rơm rạ. Các ý kiến được cán bộ kỹ thuật trao đổi, giải đáp, giúp nông dân có thêm kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản xuất...

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH BASF Việt Nam, Công ty CP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng thiết bị hỗ trợ trong canh tác nông nghiệp cho đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp và Hợp tác xã Trường Thành.

Dịp này, Chương trình trao tặng 4 thiết bị theo dõi mực nước AWD cho 4 hợp tác xã, nhằm hỗ trợ quản lý nước trong sản xuất. Trước đó, Chương trình cũng trao tặng 2 máy cuộn rơm cho Hợp tác xã Trường Thành và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số 2 Gáo Giồng (xã Gáo Giồng)…