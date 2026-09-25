Loạt tiêm kích Su-57 Nga mới sẵn sàng xuất kích

Trước khi được đưa vào biên chế, những chiếc tiêm kích Su-57 đã hoàn tất đầy đủ các bài kiểm tra tại nhà máy và được phi công thuộc Bộ Quốc phòng Nga thử nghiệm trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau.

Máy bay chiến đấu Su-57. (Ảnh: MW)

Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha, cho biết việc hoàn thành các kế hoạch mua sắm quốc phòng của nhà nước, trong đó có Su-57 và những máy bay chiến đấu khác, đang được đặt ở vị trí ưu tiên. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm duy trì tốc độ bàn giao theo yêu cầu.

Su-57 tiếp tục được thử nghiệm trong chiến đấu

Su-57 đã có thời gian hoạt động thực tế đáng kể trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo các báo cáo được công bố, loại tiêm kích này đã tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chế áp hệ thống phòng không, không chiến cho tới hoạt động trong khu vực có mạng lưới phòng không được bảo vệ chặt chẽ.

Su-57 cũng được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ tấn công chính xác, cho phép Nga khai thác những đặc tính của một tiêm kích thế hệ thứ năm mà không nhất thiết phải đưa máy bay vào sâu trong những khu vực nguy hiểm.

Với thiết kế phức tạp hơn đáng kể so với các tiêm kích Nga thế hệ trước, Su-57 có chi phí sản xuất cao hơn hai lần so với Su-35S. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu được đánh giá cao hơn đáng kể khiến một số nhà phân tích cho rằng chi phí đầu tư này có thể được bù đắp bởi hiệu quả tác chiến.

Một yếu tố khác được nhấn mạnh là chi phí vận hành trong toàn bộ vòng đời của Su-57 được cho là tương đương với các tiêm kích thế hệ thứ tư như Su-35. Điều này tạo ra sự khác biệt so với Mỹ, nơi các tiêm kích thế hệ thứ năm được cho là có chi phí bảo dưỡng cao hơn đáng kể so với những mẫu máy bay thế hệ thứ tư mà chúng thay thế.

Nga tăng tốc sản xuất Su-57

Từ tháng 7/2025, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Maksimtsev, cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành nhằm đẩy nhanh tốc độ bàn giao Su-57.

Ngành công nghiệp hàng không Nga từng đặt mục tiêu tăng sản lượng Su-57 khoảng 67% trong năm 2024, với kỳ vọng đưa 20 máy bay vào hoạt động, so với 12 chiếc trong năm 2023 và chỉ 6 chiếc trong năm 2022.

Một bước phát triển đáng chú ý diễn ra vào tháng 8/2025 khi Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga đưa vào sử dụng các cơ sở mới phục vụ sản xuất Su-57. Việc mở rộng năng lực tại đây được xem là một trong những yếu tố có thể hỗ trợ mục tiêu tăng tốc độ bàn giao mà phía Nga đã đề ra.

Việc mở rộng sản xuất cũng diễn ra trong lúc Su-57 ngày càng được chú trọng trong kế hoạch trang bị của Nga. Nếu tốc độ sản xuất tiếp tục tăng, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ có thêm khả năng bổ sung các máy bay thế hệ thứ năm vào những đơn vị đang vận hành.

Su-57 hướng tới thị trường nước ngoài

Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, Su-57 hiện cũng được Nga sản xuất cho khách hàng nước ngoài.

Algeria được cho là đã tiếp nhận 2 chiếc Su-57 đầu tiên vào cuối năm 2025 và dự kiến nhận thêm máy bay trong năm 2026. Kazakhstan được đánh giá là khách hàng nước ngoài tiềm năng tiếp theo, với kế hoạch nhận máy bay vào cuối năm 2025.

Nga cũng xác nhận đã có một khách hàng thứ ba tại Trung Đông đặt mua Su-57. Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Iran được xem là ứng viên tiềm năng nổi bật cho hợp đồng này.

Điều này đồng thời đặt ra một bài toán mới đối với ngành công nghiệp hàng không Nga: làm thế nào để duy trì tốc độ bàn giao cho lực lượng trong nước trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.