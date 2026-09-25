Cục Điện ảnh thông báo khẩn về phim ngắn tràn lan trên mạng

Sáng 25/9, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ban hành Công văn số 1919/ĐA-VP về việc chấp hành quy định phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, số lượng phim được đưa lên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” cũng xuất hiện và tiếp cận đông đảo người xem.

Qua công tác quản lý, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đưa phim lên mạng nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo Luật Điện ảnh 2022, doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức hoạt động theo quy định mới được phép phổ biến phim trên không gian mạng. Cục Điện ảnh vì vậy đề nghị các đơn vị đang phát hành phim trực tuyến rà soát lại hoạt động, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Với việc phân loại phim, các đơn vị muốn tự xác định mức độ phù hợp theo độ tuổi phải có hội đồng, phần mềm hoặc cơ chế phân loại theo quy định của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả. Đồng thời, họ phải có phương án thay đổi mức phân loại khi cơ quan quản lý yêu cầu, cũng như khả năng tạm dừng hoặc gỡ phim khỏi nền tảng.

Nếu chưa đáp ứng điều kiện để tự phân loại, đơn vị phát hành phải gửi phim tới Bộ VHTTDL hoặc cơ quan được ủy quyền để thực hiện việc này đối với những phim chưa có giấy phép phân loại hoặc quyết định phát sóng.

Trước khi đưa phim lên mạng, các đơn vị còn phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại qua hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý; hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung, có biện pháp bảo vệ trẻ em và cho phép người dùng báo cáo những phim có dấu hiệu vi phạm.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng, Cục Điện ảnh đề nghị khẩn trương kiểm tra các phim, “phim ngắn” và ứng dụng xem phim đang được cung cấp.

Với phim được phát hành bởi những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, chưa thực hiện đúng việc phân loại hoặc các quy định liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị “kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến”. Những đơn vị này phải hoàn thiện các điều kiện, thủ tục còn thiếu trước khi tiếp tục đưa phim tới người xem.

Cục Điện ảnh cũng đề nghị các nền tảng và kho ứng dụng phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu khi cơ quan chức năng kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Phim ngắn tràn ngập trên không gian mạng.

“Hiện nay, Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm (nếu có); phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xác minh”, văn bản nêu.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và phổ biến phim trên không gian mạng.