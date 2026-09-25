Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID
Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CР của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CР ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền trên nền tảng định danh quốc gia VNeID.
VH
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/huong-dan-dang-ky-nhan-luong-huu-qua-ung-dung-vneid-45351.htm