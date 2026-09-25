Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua ứng dụng VNeID

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, quốc đảo này đang thúc đẩy phát triển, sản xuất vaccine cúm sử dụng công nghệ mRNA trong nước, coi đây là một bước quan trọng nhằm xây dựng năng lực ứng phó với “Đại dịch X” - thuật ngữ chỉ một đại dịch trong tương lai do mầm bệnh hiện chưa xác định gây ra.