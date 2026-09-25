Tiếp tục mở rộng cơ hội phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao thông qua học bổng Intense 2026

Đông đảo sinh viên tại khu vực Hà Nội trong khuôn khổ chương trình. (Ảnh: CTV)

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp cùng Chương trình Học bổng Intense của Đài Loan (Trung Quốc) và Trường đại học Giao thông vận tải tổ chức chuỗi “Chương trình Giới thiệu Học bổng Intense Đài Loan (Trung Quốc) 2026” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 và 23/9/2026.

Chuỗi chương trình tiếp nối hoạt động giới thiệu học bổng được tổ chức vào tháng 3/2026, thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để sinh viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo Việt Nam trực tiếp tìm hiểu về hệ thống giáo dục, môi trường nghiên cứu, chương trình đào tạo và các cơ hội học bổng tại Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, bán dẫn, công nghệ cao, STEM và các lĩnh vực liên quan.

Chương trình có sự tham gia của 8 Trường đại học Đài Loan (Trung Quốc), với thế mạnh đào tạo đa dạng và gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao gồm: Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology-NTUST); Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Lunghwa University of Science and Technology); Đại học Côn Sơn (Kun Shan University); Đại học Quốc lập Trung chính (National Chung Cheng University); Đại học Đại Diệp (Da-Yeh University); Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Cương; Đại học Công nghệ Triều Dương (Chaoyang University of Technology) và Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân (Minghsin University of Science and Technology).

Ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính. (Ảnh: NIC)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính nhấn mạnh, giáo dục và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng đối với tương lai của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao và STEM ngày càng gia tăng.

“Việc tăng cường kết nối giữa Nhà nước, Trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Đáng chú ý, hợp tác Việt Nam-Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều tiềm năng khi kết hợp thế mạnh công nghệ của Đài Loan (Trung Quốc) với nguồn nhân lực trẻ, năng động của Việt Nam”, ông Nguyễn Khánh Linh thông tin.

Dịp này, chia sẻ về chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải, cho biết, nhà trường đang từng bước chuyển từ thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực giao thông, vận tải sang mô hình đại học nghiên cứu, đa ngành và công nghệ cao, mở rộng đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và đặc biệt là bán dẫn.

Tiến sĩ Nguyễn Thạc Quang, Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nhà trường chú trọng gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ, AI, cơ điện tử, tự động hóa và logistics.

Các sinh viên tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NIC)

Hợp tác giữa NIC, Chương trình INTENSE và các trường đối tác Đài Loan (Trung Quốc) đang mở rộng cơ hội về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân tài, đặc biệt trong STEM và bán dẫn. Chúng tôi kỳ vọng học bổng Intense tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải nói.

Có thể thấy, hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những hướng hợp tác có tiềm năng giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Do đó, chuỗi chương trình giới thiệu học bổng Intense 2026 tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi học thuật và kết nối nhân lực, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận các cơ hội học tập, nghiên cứu, thực tập và việc làm trong môi trường quốc tế. Đồng thời, chương trình góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo và kết nối nhân lực, các bên hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực bán dẫn, STEM, công nghệ cao và các ngành công nghệ chiến lược, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam.