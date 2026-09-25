Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần cho người dân xã Suối Dầu

Sáng 25-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy cho 140 người dân xã Suối Dầu.

Đây là hoạt động triển khai Quyết định số 889, ngày 24-6-2020 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2325, ngày 8-7-2026 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 889 của Chính phủ và kế hoạch năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và UBND xã Suối Dầu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Ngô Phương Linh (Trường Đại học Nha Trang) đã phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguồn gốc, tác hại của túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy. Bên cạnh đó, hướng dẫn và vận động các hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiêu dùng bền vững, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để giảm thiểu túi ni lông và rác thải nhựa.

Báo cáo viên trao đổi với người dân xã Suối Dầu tại hội nghị.

Báo cáo viên trao đổi với đoàn viên tại xã Suối Dầu.

Người dân xã Suối Dầu được tặng túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.

Quang cảng hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp người dân có thêm những kiến thức thiết thực, từ đó cùng địa phương xây dựng nếp sống văn minh, giảm thiểu rác thải nhựa và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, đơn vị tổ chức đã phát tặng người dân xã Suối Dầu tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường và các túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.