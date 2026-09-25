Đức triển khai camera giám sát tội phạm tích hợp AI

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực giữa Wiedersdorf và Landsberg, gần Halle, miền đông nước Đức. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo dự án này, trong giai đoạn đầu kéo dài 4 tuần, các camera trên sẽ được lắp đặt và tinh chỉnh tại khu vực Kottbusser Tor trước khi chính thức đi vào hoạt động. Thay vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, hệ thống camera này sẽ áp dụng công nghệ "AI không gian" (spatial AI) để phân tích các chuyển động, từ đó phát hiện nguy cơ phạm tội tiềm ẩn và các hành vi bạo lực.

Theo cảnh sát, các camera trên sẽ được kết nối với những màn hình ở trạng thái tắt. Những màn hình này chỉ sáng lên và hiển thị thông tin khi được AI kích hoạt. Hệ thống trên có thể phân biệt được, chẳng hạn như một người bị ngã hoặc một quả bóng đã được sút đi, điều này giúp giảm bớt các cảnh báo sai. Các tình huống bạo lực và thiệt hại có thể được tự động nhận diện và được thông báo cho phía cảnh sát và họ sẽ đưa ra quyết định về việc có can thiệp hay không.

Sau khi lắp đặt các camera tại Kottbusser Tor, cảnh sát dự định mở rộng dự án trên sang các quận nội thành khác ở Berlin được xác định là "những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao".

Mặc dù cảnh sát Berlin cam kết tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu của Đức, song dự án nói trên vẫn vấp phải sự phản đối từ nhiều tổ chức do lo ngại về tình trạng giám sát quá mức của nhà chức trách.