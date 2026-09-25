Đánh giá mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón hữu cơ tại xã An Khánh.

Trong quá trình thực hiện, người dân được hướng dẫn kết hợp bón phân hữu cơ, xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học và quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp.

Trung tâm đã tổ chức 12 lớp tập huấn, hỗ trợ các hộ 70% vật tư phân bón. Qua theo dõi, cây lúa sinh trưởng tốt, hạn chế đổ và sâu bệnh hại. Năng suất dự ước đạt khoảng 57 tạ/ha tại Phú Lạc, 58 tạ/ha tại An Khánh và 68 tạ/ha tại Quang Sơn.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ và xử lý rơm rạ ngay trên đồng ruộng góp phần cải tạo đất, mở thêm hướng sản xuất lúa an toàn, giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn bảo đảm năng suất.

Trung tâm đề nghị các địa phương tiếp tục hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình kỹ thuật, duy trì và mở rộng mô hình trong những vụ tiếp theo.