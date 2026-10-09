Đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm vũ khí, trang bị chiến lược

Sáng 9-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính và công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự quý III-2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý III-2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, 14 thông tư theo thẩm quyền.

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 8 chương trình, đề án, dự án trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu độc lập và tổ chức đánh giá, nghiệm thu 8 đề tài, nhiệm vụ cấp quốc gia, 6 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao. Bộ Quốc phòng đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; 20 đề tài nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi và 15 đề tài độc lập; triển khai 19 nhiệm vụ sản xuất loạt “O”.

Công tác phát triển hạ tầng số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Mạng truyền số liệu quân sự đã kết nối 100% đơn vị, bảo đảm thông suốt từ Bộ Quốc phòng đến tiểu đoàn độc lập và ban chỉ huy quân sự cấp xã. Mạng máy tính quân sự được triển khai tại gần 70% cơ quan, đơn vị (đơn vị cấp 5 trở lên).

Về cải cách hành chính, trong quý III, Bộ Quốc phòng công bố 15 thủ tục hành chính; triển khai trực tuyến 135 thủ tục, hoàn thành chỉ tiêu đưa 100% thủ tục đủ điều kiện lên môi trường trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến và xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn đều đạt 100%.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; yêu cầu toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao; triển khai thực chất, hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2026; nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ.

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; tập trung xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu gốc, khai thác hiệu quả dữ liệu cấp Bộ, dữ liệu chuyên ngành. Cùng với đó, toàn quân tiếp tục thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, tăng cường bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ...