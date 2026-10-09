Chủ sà lan gặp nạn trên sông gửi thư cảm ơn CSGT đường thủy

Ngày 9/10, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Phú Mỹ (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) xúc động khi tiếp nhận lá thư cảm ơn từ chủ sà lan Tăng Dũng Phương sau khi sà lan của ông được tổ công tác trong lúc tuần tra cứu nạn kịp thời.

Chiếc sà lan chở đầy đá xây dựng gặp sự cố trên sông.

Thân sà lan bị bục nước.

Nước tràn vào sà lan, nguy cơ sà lan bị chìm cao.

Thời điểm trên, tổ công tác tiếp nhận thông tin từ sà lan số hiệu VL 160.16 chở đầy đá xây dựng đang di chuyển trên sông Thêu (hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long), đến đoạn sông thuộc xã Thạnh An, TP Hồ Chí Minh thì bị bục nước, nước tràn vào sà lan, nguy cơ sà lan cùng hàng hóa bị chìm xuống sông.

Tổ công tác gồm Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Trung tá Huỳnh Công Hiển và Thiếu tá Nguyễn Văn Ngoan đã nhanh chóng sử dụng ca nô trực chỉ vị trí sà lan gặp nạn, tiếp cận kiểm tra tình hình và triển khai biện pháp hỗ trợ.

Tổ công tác đã tiếp cận phối hợp xử lý sự cố.

Tổ công tác đã hướng dẫn, di chuyển sà lan vào khu vực an toàn.

Tổ công tác động viên thuyền viên bình tĩnh xử lý sự cố đồng thời hướng dẫn luồng lạch để di chuyển chiếc sà lan vào vị trí an toàn khắc phục sự cố.Trong suốt quá trình di chuyển, tổ công tác thường xuyên theo dõi tình trạng phương tiện, bảo đảm hành trình được thực hiện an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc trên tuyến đường thủy. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc sà lan gặp sự cố được đưa đến đoạn bờ sông an toàn.

Sau khi sửa chữa sà lan hoàn tất, chủ tàu đã viết thư gửi lời cảm ơn. Dòng chữ giản đơn nhưng chứa đựng tình cảm, lời cảm ơn chân thành của chủ tàu đến với Trạm CSGT đường thủy Phú Mỹ.