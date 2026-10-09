Thống nhất phương án kết nối tuyến vận tải GMS

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã trình bày sự cần thiết bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê-Đông Hà vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA. Việc bổ sung tuyến đường nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế giữa các nước trong Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Đại diện Ngân hàng ADB phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã đề xuất 2 phương án kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, đoạn từ xã Đồng Lê đến phường Đông Hà, với hệ thống vận tải đường bộ của các nước thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Theo phương án 1, tuyến đường xuất phát từ xã Đồng Lê, đi theo Quốc lộ 12A đến nút giao cao tốc tại xã Tân Gianh; tiếp tục theo tuyến cao tốc đến nút giao Quốc lộ 9 tại xã Hiếu Giang, sau đó đi theo Quốc lộ 9 đến phường Đông Hà. Tổng chiều dài toàn tuyến là 187,7km.

Phương án 2 kết nối từ xã Đồng Lê theo Quốc lộ 12A đến nút giao Quốc lộ 1 tại phường Bắc Gianh, sau đó đi theo Quốc lộ 1, qua các tuyến tránh để đến phường Đông Hà, với tổng chiều dài 187,2km.

Đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Sau khi thảo luận, các đại biểu thống nhất đề xuất lựa chọn phương án 1 để bổ sung vào hệ thống vận tải thuộc Hiệp định GMS-CBTA. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ngân hàng ADB quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A, đoạn từ Đồng Lê đến nút giao cao tốc.

Các nội dung ưu tiên gồm hoàn thiện hệ thống biển báo theo tiêu chuẩn tuyến GMS; nâng cấp những đoạn đường qua trường học, khu dân cư đông đúc nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế các điểm phải giảm tốc độ, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lựa chọn phương án 1, đồng thời đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Ngân hàng ADB nghiên cứu có kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 12A theo quy hoạch đường cấp III, quy mô tối đa 4 làn xe, đáp ứng yêu cầu khai thác, vận hành đồng bộ với hệ thống vận tải GMS.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc sớm bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê-Đông Hà sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới, phát huy lợi thế của Hành lang kinh tế Đông-Tây. UBND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án kết nối, sớm đưa đoạn tuyến vào hệ thống vận tải GMS. Đồng thời, tỉnh mong muốn Cục Đường bộ Việt Nam và Ngân hàng ADB tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chương trình, dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường năng lực kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.