Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho gần 350 cán bộ Đoàn

Tham dự hội nghị có gần 350 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư và lực lượng nòng cốt thuộc Bộ phận 35 của các xã, phường Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Báo cáo viên truyền đạt, trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về việc sử dụng mạng xã hội an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt, trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về việc sử dụng mạng xã hội an toàn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, giúp nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng và chủ động phòng tránh trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng quán triệt chuyên đề về các quy định thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Nội dung khẳng định việc bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên giáo thời gian qua; đồng thời, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong thời gian tới.