Phúc Sơn tăng kết nối, tạo động lực phát triển

Kết nối vùng hồ với vùng ven sông

Lãnh đạo xã Phúc Sơn khánh thành công trình đường ngang đê Đáy giai đoạn 2. Ảnh: Kim Nhuệ

Sáng 9-10, xã Phúc Sơn tổ chức khánh thành công trình đường ngang đê Đáy giai đoạn 2, nối tiếp tuyến đường 419 - Tuy Lai, đồng thời khởi công công trình cứng hóa kênh N8 kết hợp đường giao thông. Đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực.

Với người dân vùng Tuy Lai, lợi ích của tuyến đường mới được thể hiện ngay trong hành trình hằng ngày. Ông Đinh Văn Kiên, ở thôn Giữa Quýt, cho biết, khoảng cách từ khu vực này đến trung tâm xã và hướng ra quốc lộ 21B được rút ngắn gần 3km. “Trước đây, người dân muốn ra xã, hoặc đi cầu Mỹ Hòa ra quốc lộ 21B là phải đi xuôi An Mỹ, rồi ngược lên Mỹ Thành. Giờ đi thẳng, ngắn hơn, mừng lắm”, ông Kiên nói.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Sơn Lê Xuân Nhiệm cho biết, tuyến đường dài gần 2km, tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, nền đường rộng khoảng 12m, mặt đường rộng 11m. Điểm đầu kết nối đường tỉnh 419, điểm cuối nối với đường liên xã Tuy Lai - Thượng Lâm.

“Công trình thực sự là “ý Đảng - lòng dân”. Nhân dân rất ủng hộ trong giải phóng mặt bằng, di chuyển 44 ngôi mộ, bàn giao 2,4ha đất. Xã tích cực phối hợp với các sở, ngành bảo đảm nguồn vốn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình”, ông Lê Xuân Nhiệm nói thêm.

Phúc Sơn có vùng núi, hồ Tuy Lai ở phía Tây, khu dân cư và đồng bằng ven sông Đáy ở phía Đông. Tuyến đường mới góp phần hoàn thiện hướng giao thông Đông - Tây, kết nối vùng hồ với trung tâm xã và các trục giao thông lớn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các điểm tham quan.

Cùng với tuyến đường vừa khánh thành, công trình cứng hóa kênh N8 kết hợp đường giao thông được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 198,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dài khoảng 6,87km, trong đó khoảng 0,9km đầu tuyến thuộc xã Hồng Sơn, phần còn lại thuộc xã Phúc Sơn; phục vụ tưới, tiêu cho khoảng 1.212ha đất nông nghiệp. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2028.

Lãnh đạo xã Phúc Sơn khởi công trình cứng hóa kênh N8 kết hợp đường giao thông. Ảnh: Kim Nhuệ

Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức Đoàn Văn Thắng cho biết, kênh N8 giữ vai trò dẫn nước tiêu úng qua Trạm bơm tiêu An Mỹ ra sông Đáy. Việc cải tạo, khơi thông lòng kênh, bảo đảm mặt cắt thiết kế sẽ góp phần nâng cao khả năng dẫn, tiêu nước, phát huy hiệu quả vận hành trạm bơm, hạn chế úng ngập, bảo vệ sản xuất và tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, Phúc Sơn đang triển khai cải tạo, mở rộng tuyến đê hữu Đáy dài khoảng 5,7km, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Công trình kết hợp củng cố khả năng phòng, chống lũ với cải thiện giao thông, tạo thêm điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa cho các khu dân cư ven sông.

Các công trình này từng bước bổ sung cho mạng lưới giao thông nội vùng. Kết nối với đường ngang đê Đáy giai đoạn 1, cầu Mỹ Hòa và các tuyến giao thông hiện hữu, hướng đường 419 - Tuy Lai tạo thuận lợi hơn cho việc lưu thông từ vùng hồ về trung tâm xã, khu vực ven sông và các địa bàn lân cận.

Mở thêm hướng kết nối liên vùng

Giai đoạn 2026-2030, xã Phúc Sơn tiếp tục đầu tư mở rộng hơn 2km đường nối trực tiếp tới hồ Tuy Lai. Ảnh: Kim Nhuệ

Bên cạnh những công trình đã hoàn thành và đang triển khai, Phúc Sơn chuẩn bị đầu tư các trục giao thông kết nối liên vùng. Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Ngô Quốc Ca cho biết, ngày 1-7-2026, thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Miếu Môn - Hương Sơn. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng đối với khu vực phía Tây Nam Thủ đô.

Đoạn đầu tư dài khoảng 6km, điểm đầu giao với đường tỉnh 429 hiện trạng, điểm cuối giao với đường liên xã Tuy Lai, gần Trường Tiểu học Tuy Lai B. Tuyến có mặt cắt ngang rộng 27m, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ; tổng mức đầu tư khoảng 842,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026-2028.

“Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Xã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, giải phóng mặt bằng để cuối năm 2026 sẽ khởi công đoạn đường này”, ông Ngô Quốc Ca thông tin.

Đường Miếu Môn - Hương Sơn có tổng chiều dài khoảng 25km, đi qua các xã Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn. Trong mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tuyến kết nối với đường Hồ Chí Minh, đường Đỗ Xá - Quan Sơn, Vành đai 5 vùng Thủ đô. Đáng chú ý, hồ sơ dự án đường Miếu Môn - Hương Sơn yêu cầu việc đầu tư mặt cắt 27m phải tính đến khả năng mở rộng theo định hướng quy hoạch 60m.

Nếu tuyến đường 419 - Tuy Lai góp phần hoàn thiện hướng lưu thông Đông - Tây thì trục Miếu Môn - Hương Sơn theo hướng Bắc - Nam sẽ tăng khả năng kết nối giữa Phúc Sơn với các địa bàn lân cận. Hai hướng giao thông bổ trợ nhau, tạo thêm điều kiện vận chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch vùng hồ.

Cùng với các hướng kết nối đường bộ, trong định hướng quy hoạch của Phúc Sơn, hai cầu qua sông Đáy đang được nghiên cứu, gắn với các tuyến Tuy Lai - Vĩnh Lạc - Phú Văn - Ứng Thiên và Đồng Tâm - Phù Yên - Ứng Thiên. Nếu được cụ thể hóa và đầu tư, các công trình sẽ bổ sung hướng lưu thông sang địa bàn bên kia sông, mở rộng khả năng kết nối vùng sản xuất, khu dân cư và các điểm dịch vụ.

Hồ Tuy Lai giàu tiềm năng khai thác du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Ảnh: Kim Nhuệ

Một lợi thế đáng chú ý của Phúc Sơn là hồ Tuy Lai thuộc hệ thống ba hồ liên thông Tuy Lai - Vĩnh An - Quan Sơn, trải trên địa bàn hai xã Phúc Sơn và Hồng Sơn. Ngoài nhiệm vụ thủy lợi, hệ thống hồ có cảnh quan núi đá vôi, mặt nước rộng, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Trong khi xã Hồng Sơn đang nghiên cứu quy hoạch, khai thác tiềm năng du lịch vùng Quan Sơn, việc hoàn thiện giao thông tại Phúc Sơn tạo thêm điều kiện kết nối các điểm đến quanh hệ thống hồ. Xa hơn, các trục giao thông Bắc - Nam có thể hỗ trợ liên kết vùng hồ với khu danh thắng Hương Sơn, hình thành những hành trình tham quan đa dạng hơn nếu được đầu tư và tổ chức khai thác phù hợp.

Tuy nhiên, phát triển du lịch không chỉ phụ thuộc vào việc mở thêm đường. Hệ thống hồ liên thông có giá trị cảnh quan và thủy lợi chung, đòi hỏi sự phối hợp giữa các địa phương trong quy hoạch, quản lý, bảo vệ môi trường và tổ chức dịch vụ, tránh đầu tư manh mún, làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Từ tuyến đường giúp người dân Tuy Lai rút ngắn hành trình đến những trục giao thông đang chuẩn bị đầu tư, Phúc Sơn từng bước mở rộng kết nối nội vùng và liên vùng. Điều quan trọng là các công trình phải được đầu tư đồng bộ, gắn với phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch và gìn giữ cảnh quan vùng hồ, ven sông Đáy.