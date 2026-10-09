91 bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở xã Trường Hà bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Nội dung bồi dưỡng: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; các biểu bảng, quy trình, thủ tục giới thiệu quần chúng vào Đảng, lễ kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Trong chương trình, học viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức; tổ chức đi thực tế, dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.